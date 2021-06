Netflix abre tienda en línea de artículos de programas populares

(Bloomberg) -- Netflix Inc. se está diversificando en juguetes, juegos y ropa basados ​​en sus programas más populares, buscando aprovechar a personajes famosos para obtener ingresos adicionales de ellos, de la misma forma que lo hace Walt Disney Co.

El servicio de streaming está lanzando Netflix.shop, una rama minorista de la compañía que venderá productos seleccionados de su catálogo de programas y películas. Como parte del lanzamiento, Netflix estará presentando una colección de productos inspirados en anime, según un comunicado enviado este jueves. También se están trabajando productos de otros programas.

El paso a la comercialización es una extensión lógica para Netflix. Otros estudios importantes generan miles de millones de dólares en ingresos a partir de juguetes, artículos de colección y otros bienes basados ​​en personajes y programas populares. Las películas y los programas de Disney “Star Wars” por sí solos han generado decenas de miles de millones en ventas de mercancías.

Los artículos iniciales de Netflix incluyen ropa casual y figuras de acción de las series de anime “Yasuke” y “Eden”, junto con ropa y artículos decorativos inspirados en el programa “Lupin”.

La tienda abrirá en Estados Unidos antes de expandirse a otros países, señaló Netflix en el comunicado.

