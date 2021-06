Nadia desvela si ha hablado con Iker Casillas tras salir a la luz su especial amistad

MADRID, 10 (CHANCE)



Hace una semanas ninguno sabíamos quien era Nadia Alexandrova, pero el programa 'Sálvame' desvelaba su existencia y aseguraba que, presuntamente, mantendría una amistad especial con Iker Casillas que habría comenzado en 2019, cuando el exfutbolista todavía estaba casado con Sara Carbonero.



A pesar de que el madridista no habría tardado en desmentir esta relación - anunciando a través de un comunicado de sus abogados que interpondría medidas legales contra todo aquel que especulase con su vida privada - la explosiva búlgara no dudaba en hablar en exclusiva para una conocida revista, manteniendo su versión y desvelando que el mostoleño habría roto su amistad con ella tras hacerse pública.



Ahora, convertida en toda una celebrity que ya pasea por los photocalles, Nadia reaparece encantada de conocerse y confiesa cómmo es su relación actual con Iker, con el que confirma haber hablado recientemente.



- CHANCE: Hola Nadia, muchos te ponían cara por instagram, mucho se ha hablado de ti ¿cómo estás?



- NADIA: Mejor, poco a poco estoy haciendo vida normal. Fue muy duro y lo pasé bastante mal.



- CH: ¿quién es Nadia?



- NADIA: Soy muy sincera, muy normal, muy trabajadora. Me gusta experimentar, vivir al límite, pero siempre en mi línea.



- CH: ¿qué esperas de este mundo?



- NADIA: No lo sé. No sé ni cómo me siento en estos momentos. No me está costando estar, no sé si quiero seguir o quiero parar. Muchas mujeres han estado en una situación parecida y han contactado conmigo, encontré mucho apoyo. Negativo también, hay mucha gente que se ha tirado encima y con mi trabajo fue un parón.



- CH: ¿has sido silenciada?



- NADIA: No



- CH: ¿qué dice tu familia?



- NADIA: Se quedó un poco a cuadros cuando salió, ellos conocían la relación, no ha sido una sorpresa. Me apoyan muchísimo. No estoy haciendo daño a nadie. Iker es una buena persona, ha conocido la noticia, no se ha enfadado conmigo.



- CH: ¿qué es lo primero que te viene a la mente cuando te dicen Iker casillas?



- NADIA: Felicidad, es una alegría.



- CH: ¿cómo le definirías?



- NADIA: Mejor me voy ya



- CH: ¿guardas un bonito recuerdo?



- NADIA: Precioso



- CH: ¿se ha puesto en contacto contigo?



- NADIA: Hemos comentado la situación, pero mejor lo dejamos para otro día. En ningún momento se ha enfadado. Hay un cariño



- CH: ¿guardas sentimientos aún?



- NADIA: claro, una persona que conoces desde hace tanto tiempo



- CH: ¿si te llamase descolgarías el teléfono?



- NADIA: Por supuesto que si



- CH: ¿tú crees que estas palabras le pueden incomodar?



- NADIA: No sé



- CH: ¿y a Sara?



- NADIA: Posiblemente



- CH: ¿te ha hablado de ella?



- NADIA: Bueno chicos, gracias