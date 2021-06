Macron avisa a Johnson que el Brexit no es renegociable

EFE/EPA/PASCAL ROSSIGNOL / POOL

París, 10 jun (EFE).- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, que se encontrará con el primer ministro británico, Boris Johnson, en la cumbre del G7, advirtió este jueves de que el Brexit no es renegociable y señaló que le parecen "poco serios" los intentos británicos al respecto.

"Creo que no es serio querer revisar en el mes de junio lo que se concluyó en diciembre después de años de debates y de trabajo. (...) Creo en la fuerza de los tratados. Nada es renegociable. Todo es aplicable", dijo en una conferencia de prensa previa a su participación en esa cumbre y en la de la OTAN del día 14 en Bruselas.

Macron criticó desde París que, si no puede respetarse un acuerdo, "eso quiere decir que ya nada es respetable". Añadió que no es un asunto bilateral entre Francia y el Reino Unido, sino entre británicos y europeos.

Desde que el Reino Unido se convirtió de manera definitiva en un país tercero el pasado 1 de enero, la relación entre el bloque comunitario y Londres ha sido tensa, en particular sobre la implementación del protocolo para evitar una frontera física entre Irlanda y la provincia británica de Irlanda del Norte.

Según ese documento, en Irlanda del Norte se siguen aplicando las normas del mercado único y la unión aduanera comunitarias, de forma que los bienes que transitan desde el resto del Reino Unido a esta parte del país están sometidos a los controles europeos, que son efectuados por las autoridades británicas.

Sin embargo, el Reino Unido ha pospuesto de manera unilateral hasta octubre algunos de los controles aduaneros que había acordado llevar a cabo entre Irlanda del Norte y la isla de Gran Bretaña, motivo por el cual la Comisión Europea ha puesto en marcha un procedimiento de infracción contra el país.