Los republicanos creen que Harris "rectifica" por presiones de la izquierda

La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, ofrece una conferencia de prensa en Ciudad de México (México). EFE/ José Méndez

Washington, 10 jun (EFE).- El Partido Republicano criticó duramente este jueves a la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, por "rectificar una y otra vez" sus palabras "dependiendo de las presiones" que recibe del "ala más liberal" del Partido Demócrata.

En declaraciones a Efe, el director de Comunicaciones para Medios Hispanos del Comité Nacional Republicano, Jaime Flórez, respondió así a las palabras de Harris en su entrevista exclusiva con Efe de este jueves, en la que la vicepresidenta suavizó el duro mensaje que envió a los posibles migrantes durante su viaje de esta semana a Guatemala y México, a los que había pedido que "no vengan" al país.

En dicha entrevista, Kamala Harris aseguró que está "comprometida" con garantizar que su país sea un "refugio seguro" para quienes buscan asilo.

“Una y otra vez, la señora Harris rectifica sus palabras, dependiendo de las presiones del ala más liberal de su partido. Pidiendo (a los inmigrantes) que no vinieran, complació al presidente Biden, pero decepcionó a la extrema izquierda demócrata, a la que con estas nuevas declaraciones pretende agradar", dijo a Efe Florez.

El Partido Republicano insiste además en criticar a Harris por no haber visitado aún la frontera, a pesar de llevar ya casi ochenta días al frente de la crisis migratoria.

En este sentido, el portavoz del Comité Nacional Republicano criticó que la vicepresidenta siga negándose a ver "con sus propios ojos los costos humanos de las desastrosas políticas fronterizas de la Administración" demócrata y recalcó que su partido sí que está presente siempre en esas zonas.

Además consideró que las reuniones de México y Guatemala tenían como objetivo "distraer la culpa" del Gobierno de Joe Biden por una crisis que "ellos mismos crearon y todavía no encuentran la manera de resolver".

Harris aseguró este martes desde México que planeaba visitar la frontera en algún momento, pero insistió en que su misión se centra en la labor diplomática con México y los países del Triángulo Norte de Centroamérica para hacer frente a las causas de raíz que generan la migración irregular, y no en tratar los síntomas en la zona limítrofe.