Liverpool y Nacional buscan extender la racha goleadora y seguir en lo alto

En la imagen, jugadores del Liverpool de Uruguay. EFE/Raúl Martínez/Archivo

Montevideo, 10 jun (EFE).- El Liverpool y el Nacional buscarán extender sus rachas goleadoras para mantenerse en lo alto de la tabla en la quinta fecha del Torneo Apertura uruguayo cuando se midan al Sud América y Fénix, respectivamente, en una jornada que comienza este viernes.

El conjunto del barrio Belvedere quiere aprovechar el buen momento ofensivo que atraviesa. Pese a no tener a su principal goleador, Juan Ignacio Ramírez, por encontrarse en la concentración de la selección uruguaya, se ha apoyado en Federico Martínez y Emiliano García para conseguir los triunfos que los mantienen invictos.

Liverpool no podrá contar con Federico Pereira, quien sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior en su rodilla derecha y se perderá el resto de la temporada.

Sud América busca sumar la segunda victoria en esta temporada, apoyado en la experiencia de Sebastián 'Loco' Abreu y el argentino Pablo Mouche tras firmar un empate 0-0 en su pasado partido frente al Cerrito que lo dejó en la séptima posición de la tabla con siete unidades.

Nacional, que vino de atrás para superar 1-2 en su pasado choque al Plaza Colonia, también quiere volar en lo más alto de la tabla cuando reciba en casa al modesto Fénix en un partido en el que, una vez más, buscará apoyarse en su goleador referente Gonzalo Bergessio, quien suma tres goles en la temporada.

Los dirigidos por Alejandro Cappuccio no dispondrán de sus principales figuras como Sergio Rochet, Brian Ocampo y Camilo Cándido, todos convocados por la selección uruguaya.

En tanto, el Wanderers, que acecha a los líderes, visitará al Montevideo City Torque en un choque en el que, de darse un resultado adverso del Liverpool y el Nacional, podrían asumir el liderato.

El 'bohemio' quiere sumar puntos aprovechando el buen momento de su portero Ignacio Arruabarrena que hasta la fecha está imbatido y que ha permitido al equipo conservar el invicto en cuatro fechas con dos triunfos y dos empates.

Entre los demás compromisos, sobresale el de Peñarol, que buscará salir de un saldo de una victoria y tres empates cuando reciba en casa al Rentistas, con un plantel diezmado por las bajas -entre las que destaca la de su 'perla' Facundo Torres, que ha destacado en su debut con la Celeste-, además de lesiones de hombres como Walter Gargano, Damián Musto o Agustín Álvarez.

- Encuentros de la quinta jornada del Torneo Apertura uruguayo:

11.06: Liverpool-Sud América y Montevideo City Torque-Montevideo Wanderers.

12.06: River Plate-Progreso, Cerrito-Plaza Colonia y Peñarol-Rentistas.

13.06: Deportivo Maldonado-Cerro Largo y Nacional-Fénix.

14.06: Villa Española-Boston River.