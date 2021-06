Líder de partido de López Obrador destaca triunfos en elecciones del domingo

El presidente nacional del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) Mario Delgado celebra durante un mitin con sus partidarios en el Hemiciclo a Juárez de la Ciudad de México, por los resultados obtenidos en las elecciones intermedias del domingo 6 de junio, donde obtuvieron al menos 9 gubernaturas. EFE/Carlos Ramírez

Ciudad de México, 9 jun (EFE).- Mario Delgado, presidente del oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena), destacó este miércoles los triunfos obtenidos por su partido en las elecciones intermedias del pasado domingo y dijo que la oposición celebra una derrota, que intenta presentar como victoria.

En un recuento, el representante de Morena, el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, precisó que su partido alcanzó 11 de las 15 gubernaturas en disputa y 121 asientos de 300 de la Cámara de Diputados, además dijo que la formación política será mayoría en varios congresos estatales.

"Con estos resultados confirmamos que Morena es la principal fuerza política del país", dijo Delgado, quien estuvo acompañado por dirigentes de los partidos Verde Ecologista de México (PVEM) y del Trabajo (PT), que junto con Morena formaron una coalición.

"A los 11 estados que ganamos le sumamos 6 que gobernábamos para 17 además del estado de San Luis Potosí que ganó el PVEM para 18 de 32 entidades que forman el país, mientras que en el Congreso sumamos 280 asientos", apuntó.

En cambio, el dirigente dijo no saber "que partido (contienda) vio la oposición", integrada por los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) y que fueron en coalición.

"Ni que datos les dieron porque perdieron 13 de 15 gubernaturas y 16 de 29 capitales del país, 191 distritos electorales y además 19 de 30 congresos locales, pues que sigan celebrando", dijo en tono de burla.

ARROPADO POR EL PRESIDENTE

Este miércoles, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, fundador de Morena, atribuyó la derrota electoral a la "manipulación de los medios" sobre la tragedia del Metro de la Ciudad de México, a inicios de mayo, y destacó que su partido ganó en las populares alcaldías de Tláhuac y de Iztapalapa, por donde pasaba la línea 12 del metro.

Además, el mandatario anunció que el Gobierno federal ayudará en la reparación de metro tras el descalabro electoral, decisión que, dijo, no le gustará a los opositores.

En las elecciones intermedias del domingo, consideradas las más grandes de la historia de México, Morena perdió fuelle en la Cámara de Diputados pero retuvo la mayoría absoluta y ganó en 11 de las 15 elecciones a gobernador.

Sin embargo, la coalición opositora "Va por México" venció en nueve de las 16 alcaldías que conforman la capital mexicana, mientras que Morena solo pudo retener siete.

El accidente de transporte, por el cual todavía no se han depurado responsabilidades, ha desgastado la imagen de los dos favoritos a suceder a López Obrador en 2024: la actual alcaldesa Claudia Sheinbaum y el canciller Marcelo Ebrard, quien construyó la línea en 2012 siendo entonces alcalde de la capital.

Tras los resultados del lunes, López Obrador mandó un mensaje de atención a Sheinbaum: "Creo que se tiene que trabajar más con la gente".