La ONG Foro Penal denuncia que hay 302 "presos políticos" en Venezuela

En la imagen, el director y presidente de la ONG Foro Penal, Alfredo Romero. EFE/Miguel Gutiérrez/Archivo

Caracas, 10 jun (EFE).- La ONG venezolana Foro Penal denunció este jueves que en el país hay 302 personas a las que consideran "presos políticos", tres más que en su último reporte, publicado el pasado 2 de junio.

En su cuenta de Twitter, agregó que, del total de reos reportados, 281 son hombres y 21 mujeres. Entre ellos, hay 172 civiles y 130 militares.

El informe, que tiene como fecha de corte el 7 de junio, señala que, desde el 2014, han reportado 15.723 "presos de conciencia" en el país.

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, informó en su cuenta de Twitter, que certifica esa lista de presos en la nación caribeña publicada por la organización.

Foro Penal, que lidera la defensa de los considerados presos políticos en el país, pidió el pasado 21 de mayo que se evite utilizar a estos detenidos como "piezas de negociación" de cara al anuncio de diálogo que busca la oposición liderada por Juan Guaidó con el Gobierno.

El presidente de la ONG, Alfredo Romero, defendió la negociación como una vía para resolver los problemas que atraviesa Venezuela, pero destacó que los "presos políticos" no pueden ser utilizados como piezas para el beneficio de las partes.

Añadió que, de formar parte de las negociaciones, tienen que solicitar que no haya más detenciones de este tipo.

"En una negociación, además de liberar a las personas, que deben liberarlas a todas, deben plantear también que no se encarcele a más personas", sostuvo.

El anterior informe de Foro Penal, publicado el 2 de junio y que tiene como fecha de corte el 31 de mayo, recogía que, en ese momento, había 299 reos que consideraba como presos políticos.

Entre ellos, había 278 hombres y 21 mujeres. De las 299 personas, 170 eran civiles y 129 militares.