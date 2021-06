La Eurocopa-2020: un trofeo de plata para un once en letras doradas

El once es el número de oro de la Eurocopa: del 11 de junio al 11 de julio, en once ciudades sede y once jugadores contra once, la Eurocopa de fútbol pone en juego la prestigiosa corona continental que actualmente posee Portugal y a la que aspiran varios pretendientes.

Los 8 kilos y 60 centímetros de plata del famoso trofeo Henri Delaunay esperan destino al término del torneo que comienza el viernes por la noche y que llevará a las 24 selecciones clasificadas de Londres a Bakú y de Copenhague a Sevilla.

Desde el partido inaugural, un interesante Turquía-Italia el viernes por la noche en Roma (19h00 GMT), todo el continente se dispondrá a ver a los mejores equipos, pese a las continuas dudas por la pandemia del covid-19, que ya provocó el retraso de un año de la competición, prevista inicialmente en 2020.

Portugal, defensora del título desde hace cinco años -una duración sin precedentes-, aborda la gran cita continental con su estrella, Cristiano Ronaldo (36 años), la misma ambición y una mezcla de juventud y veteranía.

"Somos candidatos a ganar el título. Parto con la convicción de que Portugal puede ganar este campeonato", declaró el seleccionador luso, Fernando Santos.

- Ronaldo, los 'Bleus' y Alemania -

Gran estrella del equipo, Ronaldo busca nuevos récords.

El cinco veces ganador del Balón de Oro, empatado a 9 goles en la Eurocopa con el francés Michel Platini, puede convertirse en el máximo goleador de la historia de la competición. Además, se puede alzar como el máximo anotador de la historia de las selecciones (104 dianas, a cinco de las 109 del iraní Ali Daei).

Pero en un grupo F de altos vuelos, los portugueses se cruzarán con Francia, subcampeona de Europa hace cinco años y campeona del mundo en 2018, en una revancha de la final de 2016 (1-0).

La selección francesa, comandada por sus estrellas Kylian Mbappé, Antoine Griezmann y el retornado Karim Benzema, espera repetir el doblete Mundial-Eurocopa de 1998 y 2000, en el que Didier Deschamps fue capitán.

Seleccionador ahora, 'DD' opta por la prudencia.

Ganar títulos "no se consigue chasqueando los dedos", declaró el mes pasado a la AFP. "Las demás naciones progresan, trabajan, no duermen. La ambición debe estar ahí".

El experimentado entrenador francés se cruzará el martes en el camino de otro campeón del mundo, el alemán Joachim Löw, que vivirá su último torneo y espera terminar por todo lo alto su largo periplo como seleccionador.

Pese a la humillación del Mundial-2018 (eliminación en la fase de grupos) y de algunas señales preocupantes (derrota por 6-0 contra España en noviembre), Löw se declara "optimista" con la 'Mannschaft'.

"Lo que veo y siento en términos de energía y compromiso en el equipo es excelente", aseguró en una entrevista con la agencia alemana SID, filial deportiva de la AFP.

- Una Italia renacida, una Bélgica ambiciosa -

Otra nación renacida, Italia vuelve a la élite después del drama de quedarse fuera del último Mundial, en 2018.

Rejuvenecida por Roberto Mancini, la 'Nazionale' lleva 27 duelos sin perder y partirá como favorita de una llave A bastante abierta con Turquía, Gales y Suiza.

España, presente en el grupo E con Suecia, Polonia y Eslovaquia, podía aspirar también a una condición de valor en alza con la reconstrucción del seleccionador Luis Enrique, que ha hecho tabla rasa del histórico triplete Eurocopa-Mundial-Eurocopa logrado entre 2008 y 2012.

Sin embargo, el covid-19 ha golpeado a la 'Roja', afectada en su preparación por el positivo del capitán, Sergio Busquets, y del defensa Diego Llorente, quien no obstante dio negativo este jueves en dos test PCR de confirmación.

Si hablamos de juventud hay que mirar a la Inglaterra de Marcus Rashford y Harry Kane, que sueña con la final de Londres, en el mítico estadio de Wembley.

Para los ingleses, que se medirán a Croacia, Escocia y República Checa en el grupo D, no estar en semifinales sería "probablemente" un fracaso, avisó su técnico, Gareth Southgate

Y también está Bélgica con su generación dorada (Eden Hazard, Kevin de Bruyne, Romelu Lukaku), que mira de reojo la Eurocopa para no desperdiciar una nueva ocasión de desempolvar su vitrina de trofeos.

Los 'Diablos Rojos' empiezan en un grupo B bastante asequible con Rusia, Dinamarca y la debutante Finlandia... Lo mismo que Países Bajos en la llave C con Ucrania, Austria y otra novata, Macedonia del Norte, quien sueña con ser una de las revelaciones de esta Eurocopa de formato novedoso.

