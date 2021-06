La entrega más futurista de "Battlefield" saldrá a la venta el 22 de octubre

Escena del videojuego "Battlefield". EFE/Foto cedida

Madrid, 10 jun (EFE).- La nueva entrega de la popular franquicia bélica "Battlefield" saldrá a la venta a nivel mundial el próximo 22 de octubre, con una versión más futurista y en la que abandona por primera vez los escenarios de la I y la II Guerra Mundial, ha anunciado hoy la compañía estadounidense Electronics Arts (EA).

"Battlefiel 2042", que es como se llama esta nueva entrega, saldrá a la venta para PC, PlayStation 5 (PS5), PlayStation 4 (PS4), Xbox Series y Xbox One y desde hoy mismo los amantes de este videojuego pueden empezar a abrir boca con el primer tráiler publicado por EA en redes sociales.

La principal novedad de esta entrega es que por primera vez abandona los escenarios de la I y la II Guerra Mundial para llevar a los jugadores a un conflicto bélico totalmente inventado y que tiene lugar en un futuro no muy lejano, pues, como recoge el título, este tendrá lugar en el año 2042.

También permitirá combates mucho más amplios, con hasta 128 jugadores a la vez en su versión para videoconsolas de última generación (PS5 y Xbox Series), aunque para sus antecesoras (PS4 y Xbox One) se mantendrá el número de 64 jugadores simultáneos en un mismo mapa.

Precisamente en este afán de crear combates a gran escala y de echar el resto en lograr un multijugador mucho más potente, en "Battlefield 2042" se elimina por primera vez el modo campaña para un solo jugador y todo el juego se centrará en un universo más masificado con mapas que alcanzarán, incluso, 5,9 kilómetros cuadrados de espacio virtual.

La modalidad de juego, en cambio, seguirá siendo la misma que en las anteriores ediciones, es decir, un juego de disparos en primera persona y en tiempo real, aunque EA profundizará más en el "gameplay" el 13 de junio.