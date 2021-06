La corta pero intensa historia del PSG en una exposición fotográfica

EFE/EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON

París, 10 jun (EF).- Ibrahimovic, Ronaldinho, Beckham, Raí, Weah. Estos fueron algunos de los futbolistas legendarios que contribuyeron a dar fama mundial al París Saint-Germain (PSG), que organiza una exposición fotográfica en colaboración con el Ayuntamiento de París para conmemorar los 50 años de existencia del club.

Este recorrido por la singular historia del PSG muestra los momentos más importantes de este club desde su fundación en 1970, hasta en la actualidad, liderado por as estrellas mundiales Neymar y Kylian Mbappé.

La muestra rememora los inicios del equipo parisino y su prodigioso ascenso a primera división, un hecho recordado por toda la afición ya que es el único equipo francés que no ha vuelto a conocer la segunda categoría desde entonces, explica a EFE concejal de Deportes, Pierre Rabadan.

"El PSG es una marca que se está desarrollando mucho en la actualidad, por eso queríamos dar a conocer la historia del club a aquellos parisinos que no conocen su origen con motivo de su 50 aniversario" -que se celebró el año pasado-, cuenta Rabadan, antiguo jugador de la selección francesa de rugby.

Las etapas finales de la Champions en la temporada 2019/2020, el paso de jugadores legendarios como los goleadores Edinson Cavani o su emblemático estadio del Parque de los Príncipes reconstruyen este viaje formado por 22 fotografías.

En ellas se muestra una de las gestas del club, la "inolvidable" remontada en una eliminatoria de Copa de la UEFA ante el Real Madrid en 1993, al que ganó 4-1 en el Parque de los Príncipes, después de haber perdido 3-1 en la ida. También el único título europeo hasta la fecha, una Recopa en 1996 ante el Rapid de Viena.

Estas instantáneas, que se podrán ver hasta el 21 de junio en las verjas que rodean el edificio del Ayuntamiento, fueron elegidas por el historiador del PSG, Michel Kollar, y muchas de ellas fueron tomadas por el fotógrafo del club, Christian Gavelle.

En este trayecto visual también hay cabida para el equipo de fútbol femenino, según explica Rabadan, que reconoce estar "muy orgulloso" por la hazaña conseguida este año, ya que ha logrado destronar al Olympique de Lyon y alzarse con el título de liga.

Uno de los puntos de inflexión en la historia del club parisino fue la llegada en 2011 del actual presidente, Nasser Al-Khelaïfi, que lo ha llevado a la primera línea del fútbol europeo con su inversión económica.

"Hoy en día es un club que tiene muchas ambiciones, que obviamente quiere ganar la Champions lo más rápido posible, y que tiene una estrategia realmente internacional, con jugadores de renombre, como Neymar o Marquinhos", añade.

En esa lucha por convertirse en los "reyes" de Europa, algo que solo ha conseguido en Francia el Olympique de Marsella en 1993, Rabadan discrepa en comparar el recorrido de ambos equipos, porque tienen "una construcción diferente, una historia diferente".

Sin embargo, el responsable de Deportes en el Ayuntamiento de París, que espera que el jugador Mbappé se quede para ganar la "Orejona", cree que el PSG van camino de convertirse en "uno de los mejores del mundo", concluye.

Mario García Sánchez