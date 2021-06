Juez procesa a seis ex agentes de seguridad por delitos de guerra en Guatemala

Un juez de Guatemala procesó el miércoles a seis miembros de las fuerzas de seguridad retirados señalados por la desaparición y muerte de 183 personas durante la guerra civil en ese país (1960-1996).

Después de siete días de audiencias, el juez Miguel Angel Gálvez dictó el fallo contra los acusados de los delitos de lesa humanidad, asesinato, asesinato en grado de tentativa y desaparición forzada, precisó la Fiscalía en un comunicado.

El 27 de mayo, 11 miembros de las fuerzas de seguridad del Estado fueron capturados por las atrocidades cometidas contra la población civil, en el marco de los 36 años del conflicto armado.

El resto de los detenidos no fueron procesados porque que encuentran internados en hospitales y no acudieron al proceso judicial. La Fiscalía no precisó si son miembros de las fuerzas armadas o policías.

"Basado en la investigación presentada por la Fiscalía de Derechos Humanos, en audiencia de primera declaración, el juez resolvió ligar a proceso penal a los 6 sindicados en el caso Diario Militar" o "Dossier de la Muerte", agrega.

Ese documento oficial relaciona "la forma cronológica como fuerzas de seguridad del Estado entre los años 1983 a 1985, secuestraron, trasladaron a centros clandestinos de detención, torturaron, violentaron sexualmente y ejecutaron a más de 183 personas", indicó en esa ocasión un boletín de la fiscalía.

La víctimas fueron consideradas, según el documento, "enemigas internas con base en la concepción de los manuales y planes militares", señala el reporte.

"El Diario Militar consta de 73 hojas distribuidas en seis secciones: las primeras cinco contienen información sobre la organización de archivos de inteligencia, con listas de cateos [allanamientos] efectuados a diferentes casas y organizaciones de derechos humanos", detalló el boletín.

Asimismo, la fiscalía indicó que la sexta sección contiene un registro "pormenorizado de 183 personas sometidas a diversos actos de tortura, tratos crueles inhumanos y degradantes, y en algunos casos ejecución extrajudicial".

La guerra en Guatemala dejó 200.000 entre muertos y desaparecidos, el 93% de las víctimas a manos de fuerzas del Estado, según estableció un informe de Naciones Unidas en 1999.

