José Ortega Cano, al margen de los planes de boda de José Fernando y Michu

17-07-2020 José Ortega Cano EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 10 (CHANCE)



Buenas noticias por fin en la familia Ortega Cano. Y es que tal y como ha publicado la revista Hola, el torero podría irse de boda en los próximos meses, ya que José Fernando y Michu habrían comenzado con los preparativos de su enlace matrimonial. Un sueño para la pareja, que se encuentra en un gran momento de su relación tras superar varias crisis, y que se celebraría en cuanto el hermano de Gloria Camila reciba el alta médica, algo que podría tener lugar más pronto de lo que pensamos.



Después de cuatro años ingresado en el Hospital Psiquiátrico San Juan de Dios, en la localidad madrileña de Ciempozuelos, José Fernando está prácticamente recuperado y antes de que termine el verano podría recibir el alta definitiva y retomar poco a poco su vida al lado de su pareja y su hija Rocío, de cuatro años. Para celebrarlo, la pareja estaría planeando pasar por el altar y sellar así su amor después de superar tantas dificultades, sin duda una gran alegría para toda la familia, bastante tocada tras la docuserie de Rocío Carrasco.



Sin embargo y quizás para salvaguardar una posible exclusiva como señalan algnunos, Michu ha desmentido tajantemente la noticia a través de sus redes sociales, asegurando que no hay boda a la vista porque ahora no es el mejor momento para dar un paso tan importante. No sabemos si las cosas cambiarán cuando José Fernando abandone, en los próximos meses, el hospital, pero por ahora no hay boda.



Hemos preguntado a José Ortega Cano y a Gloria Camila por la noticia pero ni uno ni otro se han pronunciado sobre los rumores de boda entre José Fernando y Michu. El torero, muy serio, ha llegado a su casa acompañado por su hija y, en su línea de discreción, ha evitado confirmar o desmentir el enlace de su hijo ni comentarnos cuándo está previsto que el joven abandone el Hospital San Juan de Dios, donde lleva 4 años ingresado. En el siguiente vídeo te mostramos el momento.