Jorge Polanco lidera el bate explosivo latino al pegar par de cuadrangulares

EFE/ John G. Mabangloanglo/Archivo

Houston (EE.UU.), 10 jun (EFE).- El segunda base dominicano Jorge Polanco se encargó de poner el bate explosivo en la jornada de las Grandes Ligas al pegar un par de cuadrangulares que le dejaron como el más destacado de los peloteros latinoamericanos.

El bateador designado Giancarlo Stanton también estuvo en la misma línea al pegar par de vuelacercas, y los Yanquis de Nueva York derrotaron 9-6 a los Mellizos de Minnesota, para quienes Polanco también había recetado la misma medicina con su bate.

Polanco, que llegó a los ocho cuadrangulares en lo que va de temporada, pegó el primero de la jornada en el tercer episodio, sin corredores en el camino, al superar los lanzamientos del abridor Gerrit Cole, con batazo de 121 metros por todo lo alto del jardín derecho.

El toletero volvió a jonronear en la novena entrada contra los lanzamientos del cerrador Brooks Kriske, con un compañero por delante.

Cuando restaba sólo un out para concluir la parte alta de la novena entrada, Polanco mandó la pelota a la calle con batazo de 125 metros sobre la barda del jardín derecho.

Con su segundo jonrón de la noche, Polanco mandó a la timbradora a su compatriota, el jardinero Gilberto Celestino.

Polanco, que pegó dos veces en cinco viajes a la caja de bateo, terminó con tres remolcadas y dos anotadas y puso en .242 su promedio de bateo, que al final no fue suficiente a la hora de evitar la derrota.

El primera base el también dominicano Miguel Sanó (12) sacó la pelota del campo en la quinta entrada, en castigo a los lanzamientos de Cole, solitario, sin outs en la entrada, pero tampoco tuvo efecto positivo en el marcador final del partido que se disputó en el Yankee Stadium.

El segunda base venezolano José Altuve aportó cuadrangular con los Astros de Houston, que superaron 8-3 a los Medias Rojas de Boston y se aseguraron quedarse con la serie.

En la parte alta de la tercera entrada Altuve (10) bateó de cuatro esquinas, sin corredores por delante, contra los lanzamientos del abridor Nathan Eovaldi.

El antesalista dominicano Starlin Castro remolcó la carrera de la ventaja en el décimo primer episodio y los Nacionales de Washington derrotaron 9-7 a los Rays de Tampa Bay en partido de interligas.

En el décimo primer episodio, Castro conectó doble hacia el jardín izquierdo, y llevó a la registradora al corredor emergente Jordy Mercer.

Castro pegó dos veces en cinco viajes a la caja de bateo, remolcó la carrera de la victoria y llegó una vez a la timbradora, dejando en .248 su promedio de bateo.

Mientras que el guardabosques dominicano Juan Soto (8) bateó de vuelta completa en el primer episodio y también participó en el bate oportuno y productivo de los Nacionales, que comienzan a tener más consistencia en el juego ofensivo.

Soto cazó la serpentina del abridor Shane McClanahan llevando a un corredor por delante y un out en el episodio.

El dominicano mandó a volar la pelota 129 metros por todo lo alto del jardín central y empujó la carrera del paracorto Trea Turner que ayudó al triunfo.

El abridor novato, el cubano Vladimir Gutiérrez, trabajó siete sólidos episodios y los Rojos de Cincinnati derrotaron 7-3 a los Cerveceros de Milwaukee.

En camino a conseguir el triunfo, Gutiérrez (2-1) permitió seis imparables, dos carreras limpias, regaló tres bases por bolas y retiró a siete bateadores por la vía del ponche tras otra buena labor desde el montículo.

El lanzador cubano realizó 102 lanzamientos y mandó 68 a la zona del strike contra 31 bateadores, cuando bajó del montículo puso en 2,65 su promedio de efectividad, que demuestra todo el potencial que posee de cara a lo que resta de temporada.

El parador en corto dominicano Sergio Alcántara pegó cuadrangular y los Cachorros de Chicago vencieron 3-1 a los Padres de San Diego, a los que volvieron a dominar.

Alcántara (1) botó la pelota al otro lado de la barda, solitario, sobre los lanzamientos del relevo Emilio Pagán, con un out en la entrada.