JJ.OO.- De la Puente, Caverzaschi, Tur y Siscar sacan su billete a Tokio y España roza ya el centenar de clasificados

21-12-2019



MADRID, 10 (EUROPA PRESS)



Los tenistas españoles Martín de la Puente, Daniel Caverzaschi, Quico Tur y Kike Siscar lograron su clasificación para competir en los Juegos Paralímpicos de Tokio de este verano, según confirmó el Comité Paralímpico Español (CPE) este jueves.



Estas cuatro plazas han sido concedidas tras la publicación por parte de la Federación Internacional de Tenis (ITF) del ranking clasificatorio para la cita de la capital japonesa en el que el gallego De la Puente está el decimotercero, el madrileño Caverzaschi el decimoctavo, el catalán Tur el 42 y el murciano Siscar el 45. Los tres primeros ya vivieron la experiencia paralímpica hace cinco años en Río de Janeiro (Brasil), aunque en esta ocasión en Tokio no habrá representación femenina.



Con todo, la clasificación de los cuatros tenistas provoca que España sume ya 96 deportistas clasificados, entre ellos cuatro de apoyo, aunque aún hay varias modalidades, como el ciclismo, el triatlón, el tiro con arco o la halterofilia que no han repartido su cupo.



De estas plazas, 34 corresponden a las selecciones femenina y masculina de baloncesto en silla de ruedas y a la de fútbol-5 para ciegos, y 24, 15 hombres y nueve mujeres, para nadadores, con Teresa Perales, Michelle Alonso, Sarai Gascón, Marta Fernández, María Delgado, Íñigo Llopis y Toni Ponce ya con presencia segura por poseer la mínima A.



El atletismo tiene a 18 plazas, con Adiaratou Iglesias, Desirée Vila, Sara Andrés y Mari Carmen Paredes, junto a su guía Lorenzo Sánchez, Alberto Suárez, Gustavo Nieves, Kim López, Héctor Cabrera, Iván Cano, Yassine Ouhdadi y Gerard Descarrega, junto a Guillermo Rojo, entre los que tienen su lugar.



Además, tras no haber conseguido ninguna plaza en el Torneo Clasificatorio Mundial, el tenis de mesa continúa con Iker Sastre, Álvaro Valera, Jordi Morales, Juan Bautista Pérez, José Manuel Ruiz y Eduardo Cuesta como clasificados, mientras que el piragüismo aporta cinco gracias a Adrián Castaño, Adrián Mosquera, Inés Felipe, Higinio Rivero y Juan Antonio Valle.



El ciclismo todavía no ha repartido su cupo y espera tener cerca de diez el próximo 14 de junio, cuando se publique el ranking combinado por naciones, mientras que Javier Reja (remo), Álex Vidal (taekwondo) y Juan Antonio Saavedra (tiro paralímpico) también tienen su puesto garantizado.



Además de estos once deportes, España aún tiene opciones de conseguir plazas en halterofilia y judo, que publicarán sus rankings clasificatorios el próximo 28 de junio, mientras que el triatlón lo hará el 5 de julio. Por último, el tiro con arco celebrará su Torneo Clasificatorio Mundial entre el 4 y el 11 de julio en la República Checa.