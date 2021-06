Investigan a juez peruano que anuló juicio a fundador del partido de Castillo

El candidato presidencial izquierdista Pedro Castillo habla el 3 de junio durante una rueda de prensa junto a su equipo técnico, en las inmediaciones de la Plaza San Martín de Lima (Perú). EFE/Stringer

Lima, 10 jun (EFE).- Las autoridades judiciales de Perú investigan a un juez que anuló la sentencia por corrupción dictada contra el exgobernador regional Vladimir Cerrón, el fundador del partido Perú Libre, del candidato presidencial Pedro Castillo.

La decisión fue tomada por el juez Alain Salas, del Juzgado de Investigación Preparatoria con sede en Acobamba, en la región sureña de Huancavelica, que declaró fundado un hábeas corpus presentado contra los procesos por corrupción que determinaron una condena a 4 años de prisión suspendida (sin ingresar a la cárcel) contra Cerrón.

El juez consideró que se produjo una vulneración del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales de primera y segunda instancia sobre este caso y anuló la condena por el delito contra la administración pública, en la modalidad de negociación incompatible o aprovechamiento del cargo.

INVESTIGAN AL JUEZ

Tras conocerse esta decisión, difundida en la noche del miércoles, la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) inició una investigación preliminar contra el juez Salas, con el objetivo de recabar toda la información sobre el caso y, de encontrar irregularidades, abrir un proceso disciplinario contra el magistrado.

La jefa de la OCMA, Mariem de la Rosa Bedriñana, también ordenó que el Poder Judicial emita un nuevo pronunciamiento sobre el caso, mientras que el procurador de la Judicatura anunció que pedirá, mediante una apelación, que se revoque la resolución del juez.

Por su parte, la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, aseguró que "bajo ninguna circunstancia permitirá que el sistema de justicia sea utilizado políticamente" y añadió que los magistrados deben administrar justicia "ajenos a cualquier interés subalterno".

CASO CERRÓN

El caso de Cerrón es y ha sido central en la controvertida contienda electoral que enfrentó en las urnas el pasado domingo a Castillo con Keiko Fujimori (derecha) y que todavía no se ha resuelto.

Los rivales de Castillo han esgrimido el caso de corrupción del exgobernador de Junín para tratar de afectar al candidato.

Cerrón, cuyos planteamientos son de extrema izquierda, también ha sido denunciado como el auténtico "poder en la sombra" detrás de Castillo y para muchos en la filas fujimoristas sería el responsable de dictar las políticas del candidato.

Castillo, por su parte, ha negado por activa y pasiva que esto sea así y que Cerrón no tendrá ningún poder ni influencia en su Gobierno.

INTERVENCIÓN INMEDIATA

"Yo defiendo la independencia de los jueces cuando hay racionalidad en sus decisiones, pero cuando advierto irregularidades actuamos inmediatamente en el ámbito disciplinario y penal", enfatizó Barrios al diario El Comercio.

La presidenta del Poder Judicial sostuvo que la sentencia contra Cerrón todavía tiene una casación pendiente de resolución, por lo que no correspondía atender un hábeas corpus.

"Yo lo único que quiero hacer acá es una invocación. Nosotros como Poder Judicial somos ajenos y neutrales en este proceso de elecciones", remarcó.

LA RESPUESTA DE CERRÓN

A su turno, Cerrón cuestionó en Twitter que la presidenta del Poder Judicial haya opinado que el hábeas corpus a su favor debería ser revocado. "¿No hay que respetar los fallos (judiciales)?", preguntó.

"(El hábeas corpus) toma en cuenta el voto singular del presidente de la sala que concluye que me absuelve y refiere que no hay pruebas para la condena", aseguró.

También sostuvo que Barrios "miente" cuando afirma que aún hay una casación pendiente, porque esta ya fue resuelta el 4 de noviembre de 2020 y "no debe adelantar opinión".