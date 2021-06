Habitantes del sur de México denuncian estar cercados por cárteles del crimen

El gobernador de Guerrero Héctor Astudillo, habla este jueves durante un acto protocolario en la ciudad de Chilpancingo, en el estado de Guerrero (México). EFE/José Luis de la Cruz

Ciudad de México, 10 jun (EFE).- Habitantes de la zona mexicana de Tierra Caliente, en el sureño estado de Guerrero, denunciaron estar cercados en su pueblo, desde hace cuatro días, por cárteles del crimen, ante la inacción de las autoridades.

Organizaciones civiles legitimaron este jueves los videos en los que habitantes del municipio de Coyuca de Catalán, en la frontera con el estado de Michoacán, denuncian los ataques del cártel de la Familia Michoacana, por lo que cientos de ellos están atrapados en un ejido en medio de balazos.

"Urgimos a Héctor Astudillo (gobernador de Guerrero), la Secretaría de Gobernación (Segob), la Guardia Nacional y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), garantizar la protección, integridad y asistencia a las familias afectadas", pidió la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).

Los habitantes aseguran que llevan cuatro días encerrados porque los sujetos armados intentar ingresar a sus tierras a la fuerza.

Una mujer, que dirige la página de Facebook del "Ejido Guajes de Ayala", aseguró que cerca de 100 personas, entre ellas 50 menores de edad, están en un centro de salud de esa comunidad mientras los hombres del pueblo se enfrentan a los criminales armados.

La ciudadana también señaló que helicópteros de las autoridades han sobrevolado el área, pero han desoído sus peticiones de auxilio.

"No sabemos qué hacer, por favor ayúdennos. Ayúdennos, Gobierno. Los ataques están muy fuertes alrededor, por favor señores, apoyen. ¿Qué más pruebas necesitan?", exclama la narradora en uno de los mensajes.

Cuestionado por el tema, el gobernador Astudillo afirmó a los medios de comunicación que al lugar acudió un helicóptero de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), pero que "no detectó ningún acto de violencia".

El mandatario aseveró que la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero también participó en el sobrevuelo en los poblados de Guajes de Ayala, El Pescado y Hacienda de Dolores del municipio de Coyuca de Catalán.

"Elementos del Ejército y de la Policía Estatal se trasladan por tierra al primer punto que se encuentra a 9 horas de la cabecera municipal. Continuaremos informando los avances del despliegue de este operativo", prometió.

Pero las mujeres de la comunidad respondieron que el helicóptero "pasó nada más y no hizo caso".

"Escuchen, el Gobierno federal dice que no está pasando nada", critica la mujer en un último video en el que se oyen disparos.

El episodio es uno más de la violencia en México, que tuvo sus dos años con más homicidios en 2019 y 2020, con 34.681 asesinatos y 34.554, respectivamente.

Además, la CMDPDH denunció una crisis de desplazados internos, con 1.085 expulsados del municipio de Coyuca de Catalán, tan solo en marzo.

Los límites de Guerrero y Michoacán están en los primeros lugares de hechos delictivos a nivel nacional por ser zona de disputa entre cárteles como la el Jalisco Nueva Generación (CJNG) y la Familia Michoacana.