Grupo Lauman confirma la compra de Fox Sports México

Ciudad de México, 10 jun (EFE).- Grupo Lauman informó este jueves que cerró la compra de Fox Sports México, propiedad de empresas subsidiarias de The Walt Disney Company, al recibir la autorización del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

El cambio de control se llevará a cabo en los próximos meses y se produce después de que varias empresas compitieran por la adquisición de Fox Sports México.

El Grupo Lauman, del empresario mexicano Manuel Arroyo, propietario del periódico El Financiero y de múltiples negocios en el sector de las telecomunicaciones, tiene ya una larga relación con el canal desde su lanzamiento como la señal exclusiva para México, así como su desarrollo y crecimiento en el país bajo la propiedad de 21st Century Fox Inc. y The Walt Disney Company.

Este grupo empresarial participó en el desarrollo y evolución de Fox Sports al ofrecer los servicios operativos, de producción y tecnología, lo que consolidó la operación como el canal de deportes de televisión de paga líder en el mercado.

"Esta adquisición complementa el portafolio y la estrategia corporativa de Grupo Lauman en el Área de Medios y Telecomunicaciones. Nos sentimos honrados y orgullosos de adquirir el canal de deportes número uno en televisión de paga en México", afirmó Manuel Arroyo, presidente de Grupo Lauman.

"Estamos seguros de que, al cierre de la operación, mantendremos el crecimiento de Fox Sports como uno de los canales líderes de contenido deportivo en México y reiteramos nuestro compromiso por seguir invirtiendo en México, con la finalidad de construir cada día, un mejor país para todos", agregó Arroyo en un comunicado.

Grupo Lauman compitió en la adquisición de Fox Sports México con las empresas AT&T, Mediapro y los canales de televisión por suscripción América Móvil, Multimedios y Televisa.

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) obligó a la venta de Fox Sports México, luego de que Walt Disney adquiriera la compañía 21st Century Fox por 71.300 millones de dólares.

El IFT, el regulador de telecomunicaciones y transmisión de México, estableció que Disney iba a controlar aproximadamente el 70 % del mercado de televisión de pago del país si seguía controlando Fox Sports México, lo que vulnera las leyes de la competencia.

No se ha informado del valor de la compra por el Grupo Lauman de Fox Sports México, pero diversos medios informaron que la operación ronda los 300 millones de dólares.

Los contratos actuales de transmisión de Fox Sports México incluyen actualmente los derechos de la Liga de Campeones de Concacaf, partidos de la Liga MX y otras competencias deportivas.