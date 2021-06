Gran expectación en redes sociales antes del concierto virtual en 8D de Miley Cyrus

03-05-2021 Miley Cyrus protagoniza la nueva campaña de Magnum con un revolucionario concierto, 'Miley in Layers' EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD CORTESÍA MAGNUM



MADRID, 10 (CHANCE)



Son muchos los fans de Miley Cyrus que vivirán hoy algo muy especial y ya están contando las horas que faltan para que se produzca 'Miley in Layers', una experiencia única con la que podrán vivir desde sus casas un concierto de la cantante que mostrará al mundo en 8D que el placer tiene más de una capa.



Magnum y Miley Cyrus se han unido compartiendo dos lemas principales: "Un día sin placer es un día perdido" y "todos deberíamos poder mostrar todas las capas de nuestra personalidad para disfrutar del verdadero placer". Una colaboración única de la marca líder de helados y una de las artistas más seguidas a nivel mundial que, por primera vez, ofrecerá este jueves 10 de junio un concierto virtual masterizado en sonido 8D para demostrar al mundo que El placer tiene más de una capa.



Como no podía ser de otra manera, la actuación está generando mucha expectación entre los fans de la artista a nivel mundial y las redes sociales están que arden. Es por esta gran noticia que queremos adelantaros un clip exclusivo como aperitivo de lo que podremos ver hoy a las 20:30h.



Sin duda, existe una gran expectación antes del concierto virtual en sonido 8D que Miley Cyrus ofrecerá esta tarde para demostrar que "el placer tiene más de una capa". En la actuación Miley x Magnum, la artista interpretará algunos de sus mayores éxitos de su reciente álbum "Plastic Hearts", así como una versión exclusiva del éxito de los 80 "Midas Touch" de Midnight Star remasterizada para Magnum como Miley's Touch. El concierto Miley in Layers se retransmitirá en streaming a través de YouTube a las 8:30PM se podrá ver a través del siguiente link.