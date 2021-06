Garitano reclama "ilusión" y "hambre" para devolver al Eibar a Primera

Gaizka Garitano. EFE/ Javier Etxezarreta/Archivo

Eibar (Guipúzcoa), 10 jun (EFE).- El nuevo entrenador del Eibar, Gaizka Garitano, ha asegurado este jueves que trabajará para construir un equipo que tenga la "ilusión" y el "hambre" suficiente para devolver al club a la Primera División.

En declaraciones a los medios del club, Garitano ha manifestado que su prioridad consiste en formar un "equipo", para lo que ahora debe fichar jugadores, ante las numerosas bajas que se esperan tras la pérdida de la categoría.

Garitano señaló que está "contento", "ilusionado" y con "muchas ganas" de dirigir al Eibar en Segunda y de "empezar un nuevo proyecto", en un sitio en el que ha estado "mucho tiempo", once años en concreto tanto como futbolista y después como entrenador.

Cree que es una ventaja conocer a "mucha gente" de otras épocas y poder encontrar con "amigos" con los que has hecho "un camino".

A ellos se suma gente "nueva" y entre todos tendrán que trabajar para el Eibar, que es un club que "ha crecido mucho" y que no tiene "nada que ver", con el que dejó en el año 2015.

Gaizka Garitano indicó que después de un año que no "ha sido bueno", toca empezar con "otro proyecto" y tratar de "ilusionar otra vez", en una nueva etapa en la que puede aportar más experiencia que en su anterior estancia en el banquillo armero.

En su opinion, el Eibar se tendrá que marcar unos objetivos "diarios" y no pensar a "medio o largo plazo", ya que el fútbol es "cortoplacista".

Cree que el Eibar tiene opciones de ascender, ya que en la anterior ocasión lo hizo con el presupuesto "más bajo de la categoría" y ahora "se supone" que cuentan con más posibilidades económicas. Pero opinó que no solo es una cuestión económica sino que tendrán que tener "ilusión" por volver a Primera cuanto antes.

"Tenemos que tener -concluyó- la ilusión que tiene el Amorebieta que acaba de subir y están ilusionadísimos. Si no tenemos esa humildad, ese hambre y construir algo para ir a muerte... eso es más importante que todo lo demás. Si pensamos que por haber bajado de Primera División vamos a ser un equipo que va a estar arriba sí o sí nos vamos a equivocar".