Fútbol/Selección.- Xavi Hernández: "Veo muy competitiva y candidata a España

10-06-2021 El entrenador español Xavi Hernández en la presentación del Campus Xavi Hernández by Santander en el Santander Work Café de Passeig de Gràcia número 54 de Barcelona DEPORTES SANTANDER



Asegura que esperaría a Busquets porque es clave y que se notará la ausencia de Ramos



BARCELONA, 10 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Al-Sadd y exinternacional español Xavi Hernández ha asegurado que la selección española que ha confeccionado Luis Enrique Martínez para la disputa de la Eurocopa le parece "muy competitiva" y "candidata", aunque no la vea como máxima favorita por el "gen" competitivo extra que tienen Alemania o Francia.



"Veo muy competitiva a esta selección. Luis Enrique me parece extraordinario, con las ideas muy claras, me gusta cómo juegan sus equipos, es muy ganador y lo transmite a sus jugadores. La veo candidata, va a ser una Eurocopa bonita de ver, interesante, y España puede llegar muy lejos, tiene buen equipo", manifestó en rueda de prensa.



Xavi, no obstante, no sitúa a España entre las grandes favoritas a una Eurocopa que ganó, como jugador, en 2008 y 2012. "Considero más favoritas a las últimas campeonas, como Francia o Alemania. Tienen ese gen competitivo, la misma Alemania con Löw, y son un punto más favoritas", auguró.



"España es candidata a ganar y a llegar a la final, por qué no, pero no consideraría a España una de las favoritas. Hay muchas selecciones que pueden llegar lejos, será una Eurocopa bonita de ver", repitió.



Sí tiene claro que hay que esperar lo que haga falta a un Sergio Busquets que dio positivo en coronavirus y está pendiente de recuperarse. "Creo que Sergio Busquets es pieza fundamental para la selección, es pieza clave para Luis Enrique y yo le esperaría, claro. Sería el capitán. Sinceramente, le esperaría porque sé de la capacidad de 'Busi' dentro y fuera del campo, es muy importante para el grupo", valoró.



"Sergio Ramos ha sido y es un futbolista extraordinario para la selección y para el Real Madrid, su liderazgo es incuestionable", comentó sobre la ausencia del capitán blanco en la selección, una de las sorpresas de la lista de Luis Enrique.



"Pero así lo ha decidido Luis, una de sus prioridades es el aspecto físico y Ramos ha jugado pocos partidos en los últimos meses. Pero, con la empatía, entiendo que haya debate. Pero es una baja importantísima para la selección", matizó el técnico.



El de Terrassa presentó el Campus Xavi Hernández by Santander en el Santander Work Café de Passeig de Gràcia número 54 de Barcelona. El exjugador blaugrana explicó y comentó las novedades de su campus de verano, que este 2021 llega ya a su 23ª edición, con el patrocinio principal de Banco Santander, además de Cruyff Foundation o Adidas, y con el objetivo común de fomentar el fútbol y sus valores a niños y niñas.



"La historia viene de años atrás, la ilusión era más de mi padre y hermanos. La idea era disfrutar con los niños, somos familia de futboleros. Se ha ido creciendo y profesionalizando todo, damos un paso más con Santander. Tenemos unos 300 chavales por semana, y lo que fue una idea familiar se ha profesionalizado pero con la misma idea de que los niños disfruten y con los valores del deporte", explicó Xavi.



Para Xavi, su ilusión es que los niños "se lo pasen bien". "Cuando subo al campus, en mis vacaciones, disfruto y lo paso bien y pienso que ojalá hubiera tenido esto cuando era niño. Es fútbol pero también hay actividades, y cuando los niños y padres te felicitan por el campus, es lo máximo y es el objetivo", reconoció.



Un campus por el que ha pasado Luis Milla, del Granada, o Alexia Putellas, ganadora esta temporada del triplete con el Barça Femení. "Alexia pasó seis o siete años por el campus y ahora es de las mejores futbolistas del mundo. Ya veías el talento en ella. Pese a ser una chica, que entonces parecía un 'tabú', esto se ha normalizado y están calando en la sociedad, y es una maravilla verla jugar", apuntó.



"Esto te enorgullece, no somos una escuela anual pero los chicos y chicas pasan por aquí y se nutren de muchas cosas y es un orgullo verles triunfar. El talento se puede apreciar", comentó sobre esa posibilidad de ayudar a formar a futuros jugadores profesionales en su campus, que da un "paso adelante" con la llegada del patrocinio de Santander.