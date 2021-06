Fútbol/Selección.- Crónica del España - Bélgica, 3-0

España se recrea con Bélgica



Las de Vilda golean a un rival de nivel en un amistoso en Santo Domingo



MADRID, 10 (EUROPA PRESS)



La selección española femenina de fútbol se dio un pequeño capricho este jueves ante Bélgica (3-0) en un amistoso disputado en Santo Domingo (Alcorcón) gracias a un triunfo de postín, sostenido en el buen juego y su valentía pese al nulo valor del choque tras una larga temporada.



Las jugadoras dirigidas por Jorge Vilda siguen con su camino inmaculado hacia la Eurocopa de 2022, con un fútbol valiente y con un sistema que prevalece a las jugadoras que estén sobre el verde. España, que no pierde desde hace casi un año y medio, fue de menos a más y nunca perdió la motivación por aumentar su ventaja en el marcador.



La selección avisó muy pronto con un disparo de Aitana Bonmatí a los diez minutos, que terminó en el lateral de la red. El dominio era evidente con el paso de los minutos, sobre todo porque Bélgica tuvo que realizar muchos cambios tras la plaga de bajas por el coronavirus, entre ellas, dos de las más importantes como De Caigny y Wullaert.



El equipo belga, que solo ha perdido un partido en la fase de clasificación para la Eurocopa, también estará en la cita. Este jueves cayó en la red que no había caído en los dos últimos enfrentamientos, sobre todo -más allá de las ausencias- por el hambre que demostró el combinado español pese a la magnífica respuesta inicial de las jugadoras de Ives Serneels.



Cayman lanzó el balón al palo un minuto después de la ocasión de Bonmatí, pero ahí murió toda la producción del conjunto centroeuropeo. España se hizo dueña del cuero y monopolizó las ocasiones en el acto inicial. Alexia y Carmona fueron quienes más insistencia mostraron.



No fue hasta el minuto 43 cuando España tomó ventaja gracias a una jugada individual de Mariona Caldentey, que logró el 1-0 con un centro-chut envenenado. La jugadora del Barça firmó su noveno tanto como internacional y marcó la senda del triunfo para rematar al comienzo de la segunda mitad.



España apenas necesitó cuatro minutos para ampliar su ventaja con un penalti tras mano de Cayman en un centro lateral. Alexia Putellas agarró el balón, destiló grandes dosis de concentración y ejecutó a la perfección la pena máxima. El partido estaba más que resuelto.



Aún así, el 3-0 redondeó una noche sobresaliente en la ciudad alfarera con un tanto de bandera. Aitana Bonmatí golpeó con rosca y sorprendió a la portera belga, que no pudo hacer nada para impedir el gol. España cerrará la 'temporada' este martes ante Dinamarca (19.30 horas), también en Santo Domingo, en otro partido amistoso.



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: ESPAÑA, 3 - BÉLGICA, 0 (1-0, al descanso).



--ALINEACIONES:



ESPAÑA: Gallardo; Pereira (Batlle, min.59), Paredes (Ivana, min.76), León; Caldentey (Eizaguirre, min.76), Guijarro, Putellas, Bonmatí; Carmona (Ouahabi, min.76), Esther González (Redondo, min.59) y Cardona.



BÉLGICA: Evrard; Vangheluwe, Tysiak, De Neve (Vanwynsberghe, min.78), Iliano; Delacauw, Onzia (Janssens, min.91), Cayman (Iliano, min.91), Minnaert (Vanmechelen, min.78) Vande Velde (Mertens, min.91); y Eurlings.



--GOLES:



1 - 0, min.43, Mariona Caldentey.



2 - 0, min.49, Alexia Putellas, de penalti.



3 - 0, min.75, Aitana Bonmatí.



--ÁRBITRO: Shona Shukrula (NED). Amonestó con tarjeta amarilla a Cardona (min.64) en España.



--ESTADIO: Santo Domingo (Alcorcón).