Fútbol/Euro.- (Previa) Europa busca su 'rey' en su Eurocopa más extensa e incierta

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)



El Estadio Olímpico de Roma será el escenario donde este viernes, un año después de lo previsto, dé inicio con un Italia-Turquía la Eurocopa 2020, una edición aplazada por la pandemia de coronavirus a 2021, con la principal novedad de disputarse en once sedes diferentes y con la incertidumbre sobre quién será el campeón, una condición a la que aspira también la selección española.



En 2012, y con España habiendo firmado meses antes en Kiev un triplete histórico en el fútbol mundial, la UEFA dio el visto bueno a la idea de su entonces presidente Michel Platini, de conmemorar el 60 aniversario de la cita de selecciones con un formato de multisede que recorriese los principales países del Viejo Continente.



Por entonces, nadie atisbaba que una pandemia se fuese cruzar en ese deseo, pero el coronavirus 'sólo' ha logrado retrasar su celebración y reducir el número de espectadores que podrán ver los partidos porque de los 12 países, once han conseguido mantenerse como escenario de la fase de grupos o de los cruces.



Dublín se cayó de la terna hace unas semanas y sus partidos se han desplazado a San Petersburgo, en Rusia, que ya era uno de los elegidos junto a Alemania (Allianz Arena/Múnich), Inglaterra (Wembley/Londres), Italia (Olímpico/Roma), Dinamarca (Copenhague/Parken), Azerbaiyán (Olímpico/Baku), Países Bajos (Johan Cruyff/Amsterdam), Rumanía (Arena National/Bucarest), Hungría (Puskas Arena/Budapest), Escocia (Hampden Park/Glasgow) y España, con La Cartuja de Sevilla relevando finalmente por temas sanitarios a San Mamés y Bilbao y que acogerá los partidos del grupo de España y un duelo de octavos de final.



Para las rondas finales, los escenarios elegidos para los cuartos de final son San Petersburgo, Baku, Munich y Roma, mientras que las semifinales y la final del 11 de julio se disputarán en Wembley, donde se coronará al ganador, honor para el que hay muchos aspirantes entre las 24 selecciones que participan, entre ellas debutantes como Finlandia y Macedonia del Norte.



PORTUGAL DEFIENDE CORONA, ESPAÑA QUIERE SER CANDIDATA



La responsabilidad de defender corona le corresponde a Portugal, algo que únicamente ha podido conseguir en toda la historia la selección española, que encadenó los títulos de 2008 y 2012. Los de Fernando Santos acuden con un buen bloque para optar a todo, con nuevos valores y la todavía 'voracidad' de Cristiano Ronaldo, pero empezarán en el denominado 'grupo de la muerte'.



Ahí también están otras dos favoritas como Francia y Alemania, sobre todo la primera, actual campeona del mundo y que quiere quitarse la espina de haber perdido la final de 'su' edición. Los de Didier Deschamps atemorizan con su equipo y con una línea ofensiva donde ha vuelto Benzema para unir fuerzas con Mbappé y Griezmann.



Los de Joachim Löw, en su último torneo como seleccionador alemán, no parecen tan solventes como hace unos años y España fue capaz de derrotarles 6-0 en la Liga de Naciones, pero cuentan con argumentos para volver a estar en la terna tras su fracaso en el Mundial de Rusia.



También hay que contar con dos equipos al alza y aspirantes a todo como son Bélgica, número uno del ranking FIFA y que sigue con su gran hornada de jugadores, pero pendiente del estado físico de Kevin de Bruyne y de las dudas de Eden Hazard tras sus discretos años en el Real Madrid, y de una Inglaterra, avalada por el poderío actual de los clubes ingleses y que tiene artillería en todas sus líneas para intentar acabar con una sequía que data desde 1996 y una Eurocopa que nunca le ha sido benévola.



Y a partir de ahí se abre una nómina de candidatos entre los que pueden estar la renacida Italia, a la que Roberto Mancini, ha dotado de mucha solidez, los Países Bajos, siempre con talento, e incluso una 'nueva' España.



La 'Roja' lleva sin ser protagonista en las tres últimos grandes citas internacionales, pero la llegada de Luis Enrique Martínez le ha devuelto cierta pujanza, reflejada sobre todo algunas muy buenas actuaciones como el 6-0 a Alemania con el que selló su clasificación a la 'Final a Cuatro' de la Liga de Naciones del próximo mes de octubre.



Para afianzar sus opciones, el combinado nacional, que empieza en un grupo teóricamente asequible ante Suecia, Polonia y Eslovaquia y que está viviendo una previa tensa por el coronavirus, se ha rejuvenecido bastante y ahora debe aparcar la posible inexperiencia de muchos de sus futbolistas y lograr que sus señas de identidad se impongan en un torneo reñido.



--GRUPOS DE LA EUROCOPA 2020.



A: Italia, Turquía, Suiza y Gales.



B: Bélgica, Rusia, Dinamarca y Finlandia.



C: Países Bajos, Austria, Ucrania y Macedonia del Norte



D: Inglaterra, Croacia, Escocia y República Checa.



E: ESPAÑA, Suecia, Polonia y Eslovaquia.



F: Portugal, Francia, Alemania y Hungría.