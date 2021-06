Fútbol/Euro.- Gaetano Castrovilli, de la Fiorentina, sustituye al lesionado Pellegrini en Italia

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)



El jugador de la Fiorentina Gaetano Castrovilli ha sido el elegido por el seleccionador italiano Roberto Mancini para sustituir al lesionado Lorenzo Pellegrini, de la Roma, a un día para que el combinado 'azzurro' debute en la Eurocopa ante Turquía (21 horas).



"Desafortunadamente, este maldito problema en mi muslo me impide jugar la Eurocopa", escribió Pellegrini en su perfil oficial de Instagram, donde admitió que vive un momento "amargo" al no poder ayudar a Italia en el torneo continental.



La Federación Italiana de Fútbol (FIGC) explicó que el jugador de 24 años se había lesionado en un entrenamiento y tras solicitar a la UEFA el pertinente permiso, el ente europeo accedió a autorizar la sustitución de jugadores al tratarse de una situación excepcional.



"Después de todo lo que hemos pasado, ahora es el momento de devolver la sonrisa a nuestras caras; queremos que la gente se divierta y se divierta", dijo el seleccionador de Italia, Roberto Mancini, en la rueda de prensa previa al estreno en la 'Euro 2020'.



"Es una lástima que no tengamos un estadio lleno, pero tenemos 16.000 personas aquí, incluso muchos pueden ser seguidores de Turquía. Sin duda, es un paso en la dirección correcta", añadió al ser preguntado sobre el impacto del coronavirus en una cita que debió disputarse el pasado verano.



"Tenemos el mayor respeto por Turquía porque es un equipo de calidad con jugadores de calidad. Estoy muy seguro de que llegaremos a Londres", sentenció el seleccionador italiano, haciendo un guiño a las rondas de semifinales y final.