Fútbol/Euro.- (Análisis) Grupo F: Francia, Alemania y Portugal miden su suerte en el 'grupo de la muerte'

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)



Las selecciones de Francia, Alemania y Portugal compartirán grupo en la Eurocopa 2020, que se celebra este verano por el aplazamiento debido a la pandemia, en busca de una plaza en octavos de final que no les deje fuera de la cita a las primeras de cambio, mientras que Hungría intentará dar la sorpresa en el 'grupo de la muerte'.



El 'F' es el grupo más potente de esta Eurocopa, que muy pronto dejará un cadáver en el camino. Los tres favoritos intentará evitarlo. Francia acude como vigente campeona del mundo y con un equipo inmejorable, seguramente el más completo del campeonato, Portugal llega como defensora del título y campeona de la Liga de Naciones, y Alemania siempre es Alemania en lo que será la despedida de Joachim Low.



La selección dirigida por Didier Deschamps acumula 22 partidos sin perder, algunos de enjundia ante Portugal, Uruguay o Croacia, además de haber armado un equipo muy completo con la llegada del 'indultado' Karim Benzema, que ha regresado a los 'bleus' casi seis años después tras el 'caso Valbuena' que le apartó del equipo nacional.



Los goles del delantero merengue sumados a la explosividad de Kylian Mbappé y la calidad de Antoine Griezmann convierten al ataque de Francia en el más temido de la EURO, el cual pueden complementar con el barcelonista Ousmane Dembélé o el delantero del Arsenal Olivier Giroud. En el centro del campo acuden con N'Golo Kanté, mejor jugador de la final de la Champions, junto a Rabiot, Tolisso y Pogba.



Pero tampoco se quedan atrás en defensa, donde Varane, Koundé, Lucas Hernández o Pavard darán buena cuenta de ello. Un equipo hartocomplicado de defender y con muchas armas en todas sus líneas. El único hándicap que tiene el vigente campeón del mundo es jugar en Alemania, la sede elegida para el grupo F. Su estreno será ante los germanos, precisamente, en el Allianz Arena el próximo martes 15 de junio.



Alemania, por su parte, llega a la Eurocopa en un momento de renovación pero con piezas clave de su historia más reciente. Es el caso de Thomas Müller y Mats Hummels, que regresan a la 'Mannschaft' tras la llamada de Low, quien les 'apartó' del combinado hace casi tres años. Sin embargo, su gran rendimiento esta temporada en la Bundesliga les ha devuelto la internacionalidad.



Además, el equipo germano presenta un ataque muy completo con el ariete del Chelsea Timo Werner, flamante campeón de Europa y goleador en la final, y la velocidad y polivalencia de jugadores como Leroy Sané y Serge Gnabry, ambos del Bayern, o Kai Havertz, autor del gol que dio la Champions al Chelsea, y vitales en esquema alemán.



Otro que será imprescindible es madridista Toni Kroos, el único jugador de LaLiga en Alemania. La baja de Marc-André Ter Stegen por lesión le deja como único representante del fútbol español en una lista donde tampoco está, por renuncia, Marco Reus. Sí aparecen otros nombres importantes como Emre Can, Leon Goretzka, Joshua Kimmich o Ilkay Gundogan.



Los de Joachim Low, que pelean por la cuarta Eurocopa de su historia, llegan con muchas dudas por los resultados del último año, entre ellos la goleada encajada ante España (6-0) en noviembre del año pasado o la derrota contra Macedonia del Norte hace apenas dos meses (1-2). Los últimos amistosos de preparación los ha saldado con un triunfo cómodo ante la débil Letonia (7-1) y un empate con Dinamarca (1-1).



PORTUGAL Y CRISTIANO ANTE OTRO RETO.



Por otro lado, Portugal completa la terna de favoritos en esta batalla sin cuartel para unos y otros. El equipo dirigido por Fernando Santos afronta la Eurocopa sin el cartel de favorito, -como le ha ocurrido en los últimos campeonatos- pero siendo la defensora del título y con muchos avales tras su confirmación en el último año.



Portugal sólo ha perdido un partido en los últimos tres años, desde su eliminación ante Uruguay en los octavos de final del Mundial de Rusia. Sólo Francia pudo ganar a los 'tugas' el pasado mes de marzo en un duelo de la Liga de Naciones. Fue por la mínima y donde los portugueses merecieron mejor suerte. Su trayectoria es prácticamente inmaculada.



Entre medias, muchos empates, como el último sin goles ante España, pero otras, victorias de empaque como la conseguida ante Croacia (4-1), selección a la que también venció en la vuelta de la Liga de Naciones. Los lusos -que sueñan con el bicampeonato- y repetir el triunfo, algo que sólo ha conseguido España en toda la historia (2008 y 2012), presentan una lista cargada de talento.



Portugal mezcla la experiencia de Cristiano Ronaldo, su gran líder y estandarte, cuya temporada ha terminado con 36 goles y 4 asistencias, o la veteranía de Pepe en defensa, con la juventud de otros como el ariete del Sporting Pedro Gonçalves, el máximo goleador de la Liga lusa, o Joao Félix, cuyo rendimiento esta temporada fue de más a menos, castigado por las lesiones y el coronavirus.



Además, otros grandes nombres dan lustren al equipo portugués como un Bruno Fernandes que ha explotado en su segunda temporada en el United, el jugador del Liverpool Diogo Jota, así como Bernardo Silva, otro de los futbolistas determinantes en el último tercio del campo, o los 'españoles' Gonzalo Guedes, que entró en la lista a última hora gracias a su buen final de Liga, o Willian Carvalho, del Betis.



HUNGRÍA BUSCA LA SORPRESA



La selección húngara acude a la Eurocopa a través del billete obtenido en la Liga de Naciones, después de superar a Islandia, la gran favorita de aquel 'playoff' y cuartofinalista en 2016. Hungría venció 2-1 y logró el pase a la fase final, donde ha tenido la peor de las suertes posible. Sus tres rivales no sólo son favoritos a pasar de grupo, sino a ser campeones.



El nivel de Hungría está muy por debajo del de cualquiera de sus vecinas en el grupo F, y más con la sensible baja de su mejor futbolista, el prometedor centrocampista Dominik Szoboszlai, pero el combinado dirigido por el italiano Marco Rossi apela a su público -jugará dos partidos en Budapest- y a la ilusión para sorprender en una pelea donde no tiene nada que perder. Los magiares suman diez partidos sin perder y esa es uno de sus mejores argumentos.



Tumbó a Turquía, empató con Polonia y Serbia, y se llevó ese 'playoff' que le da opciones de soñar con una hazaña. Hungría destaca por el valor de su portería, defendida por el experimentado Peter Gulacsi, guardameta del Leipzig, y el central del Fenerbahce Attila Szalai, quien pese a sus 23 años demuestra una gran madurez en el campo.



En la punta de ataque permanece un 'intocable' del fútbol húngaro, el exmadridista Adam Szalai, que jugó en el filial blanco y ahora milita en el Mainz. A sus 33 años sólo ha podido lograr un gol esta temporada en la Bundesliga después de pasarse medio campeonato apartado por una lesión de menisco. Llega mejor el joven Szabolcs Schön, autor de 11 tantos en la MLS con Dallas, o Roland Varga, con 9 en las filas del MTK Budapest.