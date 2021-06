Fútbol/Euro.- (Análisis) Grupo E: Suecia, Polonia y Eslovaquia, rivales rocoso y asequibles para España

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)



La selección española será la teórica favorita en el Grupo E de la Eurocopa 2020, donde tendrá como primeros rivales a Suecia, Polonia y Eslovaquia, equipos bien armados y rocosos, pero asequibles para los de Luis Enrique Martínez.



La 'Roja' se topará de nuevo con el combinado sueco, con el que ya se midió en la fase de clasificación para el torneo continental y con el que se volverá a ver las caras en la fase de clasificación para el Mundial de Catar, por lo que ya sabe de primera mano lo que puede esperar de este oponente, siempre competitivo.



Suecia acude a su sexta EURO con el deseo de acercarse a las prestaciones que ofreció hace tres años en el Mundial de Rusia, donde alcanzó los cuartos de final, cayendo por 2-1 ante Inglaterra. Semifinalista en 1992, como anfitriona y derrotada por Alemania, y cuartofinalista en 2004, eliminada por los Países Bajos en los penaltis, el equipo que dirige Janne Andersson será el rival del debut de una España a la que generó dificultades en la clasificación.



Así, los suecos, pese a caer claramente en el Santiago Bernabéu por 3-0, desactivaron durante más una hora a los dirigidos entonces por Robert Moreno, mientras que en su casa perdieron la victoria por culpa de un gol en el descuento de Rodrigo Moreno. Su única vez en un cruce en una Euro fue en 2008, con el recordado gol de David Villa en el último suspiro para dar el triunfo por 2-1.



En aquel partido estaba en el campo Zlatan Ibrahimovic, gran referente del fútbol sueco de los últimos años. El delantero del Milan, de 39 años, dejó la selección, pero decidió volver para jugar esta cita que finalmente se perderá por una lesión que privará de su talento a una Suecia que no puede presumir de tener en exceso y que por el coronavirus también ha perdido, al menos para el debut, al prometedor Kulusevski.



Pero Suecia ya está acostumbrada a jugar sin el de Malmoe, como demostró en la última Copa del Mundo, donde fue capaz de dejar fuera en la repesca a Italia, prueba de la capacidad competitiva de una selección con muy buen físico y con un conocido juego directo con el que sabe hacer daño.



Con una portería sobria con Robin Olsen, la línea defensiva la apuntalan dos centrales de buen nivel como Lindelof y el capitán Granqvist, peligroso en el juego aéreo. En el medio, el trabajo de Sebastian Larsson, la buena llegada de segunda línea de Forsberg, y el desborde de Kulusevski son sus armas, mientras que sin 'Ibra', la importancia de Alexander Isal aumentará. El jugador de la Real Sociedad ha firmado un gran año en LaLiga Santander con 17 goles, gran parte en el tramo final.



POLONIA SE ENCOMIENDA A LEWANDOWSKI



España tampoco se puede fiar de Polonia, otro rival competitivo y que en sus filas cuenta con una de las estrellas del fútbol europeo como es el delantero del Bayern Múnich, Robert Lewandowski, líder de un equipo que ha crecido a su alrededor y que quiere brillar en esta EURO tras fallar en el pasado Mundial.



El combinado centroeuropeo, que no se mida a la 'Roja' desde el 6-0 que recibió en La Condomina antes del Mundial de 2010, se clasificó para la cita continental como el primero de un Grupo G sin 'pesos pesados' del Viejo Continente con un balance de ocho victorias, un empate (Austria) y una derrota (Eslovenia). Esta será su cuarta presencia en una Eurocopa, todas desde 2008, y con los cuartos de final de 2016 como mejor resultado.



Esa sólida actuación dio mucha fe para afrontar la Copa del Mundo de Rusia de dos años después, pero los polacos y Lewandowski firmaron una actuación muy discreta, sin ser capaces de superar un grupo en el que estaban con Colombia, Japón y Senegal y sin que su estrella fuese si quiera capaz de ver puerta.



Sin embargo, Lewandowski sigue siendo la gran estrella y espera ahora tener mejor puntería para liderar lo más lejos posible a Polonia. El delantero del Bayern, The Best de la pasada temporada, y ganador de la Bota de Oro gracias a sus históricos 41 goles en la Bundesliga, es el referente del equipo del portugués Paulo Sousa.



Szczesny espera trasladar su buena regularidad en la Juventus a la portería de su selección y su presencia es lo más valioso de una línea defensiva que no destaca en exceso y que puede formar tanto en 4-4-2, como con tres centrales. En el medio sobresale la figura de Zielinski, su mejor jugador y al que Sousa acerca en ocasiones a la mediapunta, mientras que arriba perderá potencial ya que no podrá contar por lesión con otro buen goleador, pese a su discreto año, como Arkadiusz Milik.



ESLOVAQUIA, LA 'CENICIENTA'



El grupo lo completa la selección eslovaca, en teoría la 'cenicienta' y la más inexperta ya que esta EURO 2020 será su tercer gran torneo internacional, la segunda a nivel continental tras la de 2016, donde pasó a los octavos de final como una de las mejores terceras, cayendo eliminada claramente por Alemania (3-0).



Eslovaquia accedió a esta cita gracias a los 'playoffs'. Fue tercera de su grupo tras Croacia y País de Gales, y en las eliminatorias se deshizo de las Irlandas, primero de la República en los penaltis y posteriormente de la del Norte por 1-2 en la prórroga.



Este combinado ya es muy veterano, con muchos jugadores pasando ya la treintena de años, como es el caso del centrocampista Marek Hamsik, su futbolista más simbólico, pero que batalla con alguna molestia física. Su concurso será clave para las opciones de una selección que fue la encargada de acabar en octubre de 2014 con la racha invicta de España de ocho años en fases de clasificación.



Stefan Tarkovic apuesta por un 4-2-3-1 donde su principal aval atrás es el central Milan Skriniar y con la presencia de conocidos del fútbol español como Denis Vavro (Huesca) y Martin Valjent (Mallorca). En el medio, junto a Hamsik, figuras reconocibles como Stanislas Lobotka, ex del Celta y buen mediocentro, y otro veterano como Jurej Kucka mientras que arriba, el talón de Aquiles de este equipo, el gol lo intenta poner el joven Robert Bozenik.