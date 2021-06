Frenkie de Jong y su primer gran torneo de selecciones

Frenkie de Jong. EFE/EPA/MAURICE VAN STEEN/Archivo

Barcelona, 10 jun (EFE).- El centrocampista del Barcelona Frenkie de Jong disputará su primer gran torneo con la selección holandesa en la Eurocopa de este verano tras una temporada con el club azulgrana en la que a las órdenes de su compatriota Ronald Koeman ha vuelto a tener la libertad de movimientos que le hizo explotar en el Ajax durante la temporada 2018-2019.

De Jong debutó con la 'orange' ante Perú el 9 de junio de 2018 justo antes de un Mundial de Rusia que su selección no disputó al finalizar en tercera posición el grupo de la fase de clasificación tras Francia, que acabaría siendo la campeona del mundo, y Suecia. Ese partido lo ganaría Holanda por 2-1 con una asistencia del centrocampista.

A partir de entonces De Jong se convirtió en un fijo de las alineaciones de Ronald Koeman con la selección y pasó a ser un futbolista de primera clase mundial en el joven Ajax de Erik Ten Haag, que el curso 2018-2019 se plantaría en las semifinales de la Liga de Campeones gracias a un fútbol vistoso. Tan solo un gol de Lucas Moura en el último suspiro le privó de la final.

Pero en la retina del mundo del fútbol ya se habían quedado instaladas las imágenes de De Jong cabalgando el campo para desordenar el equipo rival y su delicioso juego de combinación que provocó que el Barcelona se lo llevara el verano de 2019.

Allí se encontró a Ernesto Valverde como entrenador, que lo situó en la posición de pivote, lo que no le permitió ser tan dinámico como lo había sido en el Ajax y lo continuaba siendo en la selección holandesa al partir de la de interior izquierdo.

Además, el equipo azulgrana no cuajó su mejor curso a nivel colectivo, cambiando de entrenador a mitad de temporada (llegó un Quique Setién que no mejoró la situación), quedándose con cero títulos a final de año y sufriendo humillaciones como el 2-8 ante el Bayern de Múnich en los cuartos de final de la Liga de Campeones.

Todo esto sumado a que la pandemia del coronavirus obligó a aplazar hasta este verano de 2021 la Eurocopa 2020, la que será su primera gran cita con la selección, comportó un pequeño paso atrás en la carrera de De Jong.

Por suerte para el centrocampista holandés, la llegada de Ronald Koeman al banquillo del Barça le dio una nueva vida como interior (aunque jugó partidos como central a causa de urgencias puntuales), volviendo a la libertad de movimientos y la capacidad de liderazgo que mostró en el Ajax y que siempre le han caracterizado con Holanda, también en la nueva etapa con Frank de Boer.

Este curso 2020-2021, además, pudo conquistar su primer título con el Barça, la Copa del Rey, en la que marcó tres goles y dio dos asistencias en los cinco partidos que disputó. Fueron claves en la final sus dos asistencias y su gol para vencer al Athletic Club por 0-4.

De Jong en la Liga jugó 37 de los 38 encuentros que disputó el conjunto azulgrana (se perdió el de la penúltima jornada ante el Celta por acumulación de tarjetas) y en ellos marcó tres goles y dio cuatro asistencias. En cambio, no consiguió ningún gol en los siete partidos de Liga de Campeones, pero sí dio dos asistencias.

Por otra parte, en siete de los nueve partidos que ha jugado con Holanda esta temporada jugó los 90 minutos. Tan solo no completó el encuentro en los amistosos ante España y Escocia. Y, a pesar de que no dio ninguna asistencia ni marcó ningún gol, fue una pieza angular para que su selección hiciera un buen papel en la Liga de las Naciones (segunda de grupo) y en la fase de clasificación para el Mundial (provisionalmente segunda de grupo).

Así, la Eurocopa 2020 está destinada a ser la gran oportunidad de De Jong con una Holanda que regresa a un gran torneo después de la decepción del Mundial de Rusia. La 'orange' tiene posibilidades de hacer grandes cosas con una lista de convocados en la que también están Matthijs de Ligt, Georginio Wijnaldum y Memphis Depay.

Sergi Escudero