Facciones palestinas negocian en El Cairo sobre la reconstrucción de Gaza

El Cairo, 10 jun (EFE).- Los grupos palestinos Hamás y Al Fatah mantuvieron hoy una reunión en El Cairo con el jefe de la Inteligencia egipcia para seguir negociando los detalles de un acuerdo de tregua alcanzado con Israel el 20 de mayo con mediación egipcia para poner fin a la escalada bélica en Gaza.

La delegación del movimiento islamista Hamás, presidida por su jefe político Ismail Haniye, y la de Al Fatah, encabezada por Jibril Rajub, se encontraron con el jefe de la Inteligencia egipcia, Abas Kamel, en "un intento de Egipto de acercar los puntos de vista de ambas facciones", según fuentes palestinas en El Cairo.

Una fuente palestina dijo a Efe que Hamás rechaza la intervención de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), presidida por Al Fatah, en el proceso de reconstrucción de la Franja de Gaza, que sufrió considerables daños en la ofensiva israelí de once días contra el enclave costero gobernado por Hamás desde hace más de una década.

La fuente calificó de "incapacitante" el hecho de que los fondos no lleguen a Gaza a manos de Hamás sino a la ANP, en Cisjordania.

Por su parte, Al Fatah considera la reconstrucción "una prioridad", pero insiste en que tenga lugar bajo supervisión de la ANP y no de Hamás, según la fuente que pidió el anonimato.

Por otro lado, Hamás se niega a vincular la reconstrucción de Gaza con la liberación de los presos israelíes en manos de su brazo armado y, según la fuente, la milicia "liberará a los doce israelíes capturados a cambio de 132 presos palestinos, y Hamás es quien determinará el lugar, el momento y las condiciones".

Según otra fuente, las conversaciones que mantuvieron Hamás y Al Fatah por separado con Kamel "han fracasado a la hora de acercar los puntos de vista" de las dos facciones, que fueron invitadas a Egipto para continuar el diálogo sobre otras cuestiones como las elecciones legislativas y presidenciales en Palestina.

La fuente detalló que, respecto a la reconstrucción, Al Fatah "insistió en hacerse cargo de los fondos de ayuda árabe e internacional para la reconstrucción de Gaza".

Asimismo, Ziad al Najala, secretario general de la Yihad Islámica, otro destacado grupo islamista con presencia en Gaza y que participó en los últimos enfrentamientos con Israel, llegó este jueves a El Cairo para participar en el diálogo interpalestino.