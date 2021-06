España.- Illa, favorable a un referéndum catalán sobre "el marco de convivencia" pero no de autodeterminación

02-06-2021 El líder del PSC, Salvador Illa, interviene, en la primera sesión de control del nuevo Ejecutivo, a 2 de junio de 2021, en el Parlament de Catalunya, Barcelona, (España). Durante esta sesión, marcada por la presentación de los miembros de su nuevo Govern, han debatido sobre el cambio de numeración de las legislaturas y sobre las comisiones legislativas que habrá en esta legislatura y su composición. POLITICA David Zorrakino - Europa Press



El exministro de Sanidad del gobierno de Pedro Sánchez y actual líder del PSC en el Parlament catalán, Salvador Illa, se ha mostrado favorable a convocar una referéndum en Cataluña sobre "el marco de convivencia", que pide abordar en una mesa con los partidos catalanes con representación parlamentaria, siempre que no sea para votar sobre la autodeterminación.



"Si es un referéndum para votar un acuerdo, estamos de acuerdo. Si es un referéndum de autodeterminación, es decir, sometemos a consideración de la ciudadanía una ruptura, nosotros no estamos de acuerdo", ha dicho en una entrevista este jueves en RNE recogida por Europa Press.



Según él, "hay parte del independentismo que no tiene el coraje de reconocer que los últimos diez años han sido diez años malos, y que un factor importante ha sido alterar unilateralmente el marco de convivencia", mientras que otra parte sí lo ha aceptado y ahora va, según él, en la dirección correcta.



Ante ello, ha apostado por dialogar desde la escucha en un proceso sin plazos para reconstruir "lealtades y confianzas", a lo que considera que pueden contribuir los indultos a los condenados por el 1-O, al margen de la reforma del delito de sedición a la que el Gobierno se ha comprometido, ha destacado.



Preguntado por una encuesta de 'El Mundo' según la cual un 61% de los españoles está en contra de los indultos, ha defendido tomar decisiones en base a convicciones políticas y no encuestas: "Mi convicción es que hay que abrir un tiempo nuevo, ser magnánimo, y justamente el Estado de Derecho nos da los instrumentos para mirar hacia delante".



Sobre el PP, ha dicho que "azuzar la confrontación territorial no es nunca una buena medida, y eso puede explicar el nivel de representatividad que tiene" en Cataluña, y ha pedido a los populares que tengan altura institucional desde la oposición, como partido que ha gobernado España.