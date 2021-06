En Nicaragua intentan "criminalizar" el periodismo, según editor de La Prensa

Eduardo Enríquez, uno de los jefes de información del diario La Prensa, habla con los medios de comunicación tras una citación por el Ministerio Público de Nicaragua, hoy, en Managua (Nicaragua). EFE/ Jorge Torres

Managua, 10 jun (EFE).- El periodista nicaragüense Fabián Medina, uno de los jefes de información del diario La Prensa, señaló este jueves que en Nicaragua existe "un intento de convertir el ejercicio del periodismo en un delito".

"Lo que veo es un intento de intimidar al periodismo a través de lo que hacemos, criminalizando, como que si lo hacemos es delito", alertó Medina, autor del libro "El Preso 198: Un perfil de Daniel Ortega", tras acudir al Ministerio Público por un caso de presunto lavado de dinero por el que se investiga a la opositora Cristiana Chamorro, hija de la exmandataria Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997).

Medina, que escribe una columna de opinión en La Prensa, dijo que la fiscal que lo entrevistó le "insistió bastante" en sus fuentes y le advirtió que lo que escribía en su columna "es un delito", porque no demostraba hechos, sino opiniones.

"Fue muy insistente en que muchas de las cosas que estaba haciendo, por el hecho de opinar en mi columna, eran delito", anotó el también autor de los libros "Secretos de confesión" y "Los días de Somoza", quien insistió en que "hay un intento de convertir el ejercicio del periodismo en un delito".

INTIMIDAR Y AUTOCENSURAR

"Es una campanada de alerta que debería hacernos pensar a todos, porque se trata de tocar un derecho fundamental de la sociedad nicaragüense de que podamos o no seguir haciendo periodismo, sin temor a que nos echen presos por ello", avisó.

Aseguró que la fiscal le habló de su libro biográfico sobre Ortega, en el que retrata cómo un joven rebelde que fue monaguillo se convirtió en "guerrillero, revolucionario, caudillo, dictador" y que mantiene hábitos de prisionero debido a los 7 años y un mes que guardó prisión por asaltar un banco.

Sobre su relación con la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, que es investigada por el Ministerio Público, explicó que no tiene ni ha tenido ninguna relación, por lo que la fiscal pasó a hablar más de su trabajo, sus fuentes, su columna, sus libros y "que sabían que estaba escribiendo otro".

"Lo que buscan es como intimidar al periodismo, que dejemos de hacer lo que estamos haciendo", analizó.

Pero el periodismo, agregó Medina "no se calla así", porque "entre más golpean al periodismo, más fuerte es su voz".

"Pueden encarcelar, pueden exiliarse, pueden matar al periodista, y el periodista sigue hablando, porque el silencio es un grito", ilustró.

Puso como ejemplo el caso del periodista Pedro Joaquín Chamorro, crítico de la dictadura de Anastasio Somoza y asesinado en 1978, que después de muerto "todavía sigue gritando por los derechos".

"UNA MOVIDA CONTRA MEDIOS INDEPENDIENTES"

Por su lado, Eduardo Enríquez, otro de los jefes de información de La Prensa y también citado por el Ministerio Público, dijo a los periodistas que lo que "estamos viendo es una movida contra los medios independientes" de parte del Gobierno de Daniel Ortega.

"Eso es evidente. Hemos sido citados un montón de periodistas que lo que hacen es periodismo muy profesional y están teniendo que venir aquí a responder por cosas que nada que ver", apuntó el también autor del libro "Muerte de una República".

Las citas a periodistas, agregó, "son parte de este acoso que existe en general" en Nicaragua tras la revuelta popular que estalló en abril de 2018 por unas controvertidas reformas a la seguridad social y que fueron neutralizadas a la fuerza por el Ejecutivo.

En su caso dijo que la fiscal le mencionó la Ley Especial de Ciberdelitos, promovida por el sandinismo, y que entró en vigor hace menos de seis meses, y que según el gremio "busca castigar a las y los periodistas de medios independientes a fin de silenciar sus voces".

Por el caso que se investiga a la opositora Chamorro, la Fiscalía ha llamado a declarar en calidad de testigos a más de una veintena de periodistas, y también al escritor, novelista y exvicepresidente de Nicaragua Sergio Ramírez Mercado.