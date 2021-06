Embraer sube por conversaciones de fusión de unidad Eve con SPAC

(Bloomberg) -- La brasileña Embraer SA subió hasta un 15% después de confirmar el jueves que está en conversaciones para fusionar Eve Urban Air Mobility, su unidad vehículos eléctricos voladores, con Zanite Acquisition Corp.

Las conversaciones con la empresa de adquisición de propósito especial (SPAC, por sus siglas en inglés) están en curso y podrían terminar sin un acuerdo, dijo Embraer el jueves en un comunicado enviado por correo electrónico, confirmando un informe anterior de Bloomberg. El acuerdo valoraría la entidad combinada en alrededor de US$2.000 millones, según personas con conocimiento del asunto, aunque los términos podrían cambiar.

Las acciones de Embraer subían un 12% a 19,38 reales a las 11:25 a.m. en São Paulo, y anteriormente habían alcanzado los 19,94 reales.

Zanite está dirigido por los codirectores ejecutivos Kenn Ricci, copropietario de Directional Aviation Capital, que controla al proveedor de vuelos en jet privados Flexjet, y Steve Rosen, cofundador de la firma de capital privado Resilience Capital Partners. La SPAC, con sede en Cleveland, recaudó US$230 millones en una oferta pública inicial realizada en noviembre.

Ricci, fundador de varias compañías de aviones privados, compró Flexjet a la empresa de transporte Bombardier Inc. en 2013. La compañía vende propiedades parciales en su flota de aviones comerciales, lo que permite a los miembros volar de forma privada sin tener que comprar aviones directamente, y compite con NetJets, propiedad de Berkshire Hathaway Inc.

Eve Urban Air Mobility fabrica eVTOL, que se han denominado taxis voladores. Dirigida por Andre Stein, la compañía se asoció esta semana con Helisul Aviation, un operador de helicópteros brasileño, lo que involucra un pedido de hasta 50 eVTOL, con el comienzo de las entregas programado para 2026.

La semana pasada, Eve informó que alcanzó una asociación con Halo Aviation Ltd., un proveedor de viajes en helicóptero en Estados Unidos y el Reino Unido, que incluye un pedido de 200 aviones eVTOL de Eve con entrega a partir de 2026. Halo es parte de Directional Aviation de Ricci.

