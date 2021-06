El trabajo infantil aumenta por primera vez en dos décadas

Una niña vende "snacks" en una calle de Thamel, uno de los barrios más turísticos de Katmandú. EFE/EPA/NARENDRA SHRESTHA

Ginebra, 10 jun (EFE).- El número de niños en situación de trabajo infantil supera los 160 millones, tras aumentar en 8,4 millones los menores que trabajan en los últimos cuatro años, la primera subida en dos décadas, según un informe presentado hoy por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y Unicef.

El informe también calcula que como consecuencia de la pandemia para finales de 2022 otros 9 millones de niños corren peligro de ser víctimas de esta práctica, cifra que podría aumentar a 46 millones si no se ofrece la protección social necesaria.

“La protección social inclusiva permite a las familias proseguir la escolarización de sus hijos aun en una coyuntura económica adversa”, aseguró el director general de la OIT, Guy Ryder.

La OIT y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) advirtieron, en vísperas del Día Mundial contra el Trabajo Infantil el próximo 12 de junio, de que la crisis sanitaria y sus consecuencias económicas pueden ocasionar que los niños que se encuentran en esta situación trabajen más horas y en peores condiciones.

Además, muchos de ellos pueden caer en las peores formas de trabajo infantil debido a la pérdida de empleo e ingresos de sus familias y el cierre de los centros educativos como consecuencia.

Todo esto influyó en que la tendencia a la baja en los casos de trabajo infantil, que disminuyeron en 94 millones de niños entre los años 2000 y 2016, se invirtiera en los últimos cuatro años.

“Las nuevas estimaciones constituyen una llamada de atención. No podemos quedarnos impasibles mientras se pone en riesgo una nueva generación de niños”, denunció Ryder en una rueda de prensa.

Por regiones, en África Subsahariana 16,6 millones de niños más han tenido que trabajar en los últimos cuatro años debido al crecimiento demográfico, las crisis frecuentes, la pobreza extrema y las medidas inadecuadas de protección social.

Aunque otras regiones como Asia y el Pacífico, Latinoamérica y el Caribe registraron avances desde 2016, la OIT y Unicef alertaron de que podrían revertirse por la pandemia.

“Estamos perdiendo terreno en la lucha contra el trabajo infantil, y el último año no ha facilitado nuestra labor”, expresó la directora ejecutiva de Unicef, Henrietta Fore.

EL TRABAJO INFANTIL EN CIFRAS

El 70 % de los niños en esta situación (112 millones) trabajan en el sector agrícola y el trabajo infantil en zonas rurales es casi tres veces más frecuente que en zonas urbanas.

Tras el sector agrícola, el 20 % de los niños que deben trabajar lo hacen en servicios (31,4 millones) y el 10 % en la industria (16,5 millones).

El informe destacó un gran aumento en la cantidad de niños entre 5 y 11 años en situación de trabajo infantil, que constituyen la mitad de todos los casos a nivel mundial.

Además, el número de niños que realizan trabajos peligrosos que pueden dañar su salud o su seguridad se incrementó en 6,5 millones desde 2016, lo que hace un total de 79 millones de menores en peligro, según el informe.

Según la OIT y Unicef, el trabajo infantil es más frecuente entre los niños que entre las niñas, pero si se tienen en cuenta las tareas domésticas de más de 21 horas por semana, esta brecha se reduce.

“Instamos a los gobiernos y a los bancos internacionales de desarrollo a que den prioridad a las inversiones en programas que permitan a los niños salir de la fuerza de trabajo y regresar a la escuela, así como a los programas de protección social que faciliten esa labor a las familias”, concluyó Fore.