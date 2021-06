El público de La Cartuja no precisará PCR o test negativos para entrar

Vista del estadio de La Cartuja. EFE/ Raúl Caro/Archivo

Sevilla, 10 jun (EFE).- Los 16.000 espectadores que podrán asistir a los cuatro partidos de la Eurocopa 2020 en el estadio sevillano de La Cartuja, que comenzarán este lunes con un España-Suecia, no necesitarán tests de antígeno o PCR para acceder al recinto, ha informado la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.

En su cuenta de twitter, la Consejería informa de que "en la actual situación epidemiológica", "no exige la realización de test de antígeno o PCR para quienes asistan a la #EURO2020 en el Estadio La Cartuja de Sevilla", con lo que la Junta de Andalucía zanja el debate suscitado en los últimos días sobre este asunto.

El pasado martes, la Subdelegación del Gobierno en Sevilla señaló que "para garantizar la seguridad sanitaria, la UEFA ha establecido un protocolo COVID que contempla la exigencia de una PCR o un test negativo de Covid, o una prueba de la vacuna contra el coronavirus", requisito que desató críticas entre los compradores al considerar que no se les informó con suficiente claridad y antelación de dichos condicionantes.

Por su parte, la sociedad Estadio La Cartuja, instalación que gestiona mayoritariamente la Junta de Andalucía, informó de que los requisitos para el acceso al recinto deportivo de los aficionados para los partidos de la Eurocopa eran decisiones de las autoridades sanitarias valoradas por el protocolo de la lucha contra la covid-19.

Los partidos asignados a Sevilla son los tres de España en el Grupo E: ante Suecia (lunes 14 de junio); Polonia (sábado 19); y Eslovaquia (miércoles 23); y uno de los octavos de final (domingo 27) entre el líder del Grupo B y el que salga por sorteo del tercero del A, D, E o F, y los precios de las entradas van desde 50 hasta 185 euros.

Del aforo máximo autorizado en La Cartuja, el 30 % del total, se ha fijado el acceso de un máximo de 12.700 espectadores a través de entradas puestas a la venta para los dos primeros encuentros, mientras que el resto hasta los 16.000 como máximo estarían asignados a la organización y compromisos de otras instituciones.

La afición española estará ubicada en la zona Sur y la del equipo contrario en la Norte, y aunque no se han establecido 'fan zones', se prevén puntos de reuniones de aficionados en la céntrica Alameda de Hércules de Sevilla, donde se habilitarán lanzaderas hasta el estadio.