El ecuatoriano Corozo cree que en Pumas UNAM explotará como goleador

Washington Corozo (i) de Independiente del Valle enfrenta al arquero de Universidad Católica Matías Dituro (d), en un partido de la Copa Sudamericana entre Independiente del Valle y Universidad Católica. EFE/José Jácome/Archivo

México, 9 jun (EFE).- El extremo izquierdo ecuatoriano Washington Corozo afirmó este miércoles en su presentación como refuerzo de los Pumas UNAM del fútbol mexicano que en su nuevo equipo explotará como goleador.

"Me han traído para intentar desequilibrar por las bandas, no soy un delantero, pero trato de exigirme al máximo en cada entrenamiento y partido. Espero darle lo mejor a Pumas esperando hacer los goles que me hicieron falta en Perú, ahora con tanto trabajo en la definición se puede llegar al éxito", explicó en rueda de prensa.

Corozo llegó a Pumas cedido por el Sporting de Cristal peruano, en el que en 42 partidos marcó 9 goles y repartió 16 asistencias.

A los 22 años, el oriundo de Guayaquil pretende que su fichaje por los Pumas, uno de los equipos más populares de México, se convierta no sólo en su despertar goleador, sino en su puente que lo lleve a ser convocado por la selección absoluta de Ecuador.

"Venir a Pumas fue la mejor elección que he tomado. Me ayudará a crecer como persona y futbolista. La institución es grande, esperemos todos marchar para el mismo lado y concretar los objetivos", añadió.

El ganador de la Liga en Perú con Sporting de Cristal y de la Copa Sudamericana con el Independiente del Valle ecuatoriano llegó a Pumas con la mentalidad de ser campeón.

"Vengo con todo, agradecido con Dios y Pumas de estar aquí. Las expectativas son altas, hice un buen torneo en Perú y vengo a hacer las cosas de la mejor forma en México, tenemos que pelear por títulos y darle alegría al club", señaló.

Corozo fue uno de los refuerzos por los que apostó Pumas para volver a ser un equipo protagonista, después de un Clausura 2021 en el que finalizaron en el decimoquinto lugar de 18.

Uno de los problemas del conjunto del entrenador argentino Andrés Lillini en el Clausura fue el ataque al sólo convertir 10 goles en 17 partidos, la peor cifra del certamen.

Para mejorar en la ofensiva, la directiva felina apostó por Corozo y por los brasileños Rogério de Oliveira e Higor Meritao, presentados también este miércoles.

De igual forma, los Pumas fortalecieron su defensa, la segunda mejor del Clausura, con las contrataciones del defensa Efraín Velarde y el guardameta Octavio Paz.