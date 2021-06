El colombiano Copete se despide del Santos como su máximo goleador extranjero

En la imagen, Jonathan Copete de Santos FC. EFE/Ricardo Nogueira/Archivo

Sao Paulo, 10 jun (EFE).- El atacante colombiano Jonathan Copete fue homenajeado este jueves por el vestuario y la directiva en su despedida del Santos, como máximo goleador extranjero de la historia del club brasileño, con 26 tantos.

Copete, de 33 años, cierra así una etapa de cinco años en el conjunto paulista, con el que disputó 145 partidos que lo dejaron como el cuarto jugador extranjero que más veces ha defendido la camiseta albinegra.

Su contrato termina el 18 de junio y no será renovado, si bien fue despedido por todo lo alto este jueves en el centro de entrenamiento del Santos.

"Fue una vida dentro de este club, del que ahora puedo decir que amo. Jugar cinco años en el más grande del mundo, que es el Santos, fue un honor. Me llevaré muchas cosas positivas de aquí para mi vida", declaró el jugador a la entidad.

"Desgraciadamente no conseguí ganar un título, pero siempre hice todo lo que pude por esta camiseta. Es muy gratificante poder salir de esta manera. No todos los jugadores consiguen dejar un club en un ambiente tan bueno. Salgo por la puerta grande y, para mí, eso es muy importante", añadió.

Copete recibió una placa conmemorativa de las manos de su actual técnico, Fernando Diniz, y de algunos directivos del club del que salieron grandes nombres del fútbol mundial, como Pelé.

El extremo colombiano recordó que su momento más especial fue cuando anotó tres goles en la victoria por 3-2 sobre el Sao Paulo el 9 de julio de 2017, en el estadio Vila Belmiro, por el Campeonato Brasileño.

La semana anterior a ese encuentro Copete sufrió un accidente doméstico mientras cocinaba y saltó a la cancha con la barriga quemada.

"No se lo conté a nadie cuando tuve el accidente porque no quería perderme el partido. Solo quería dar la vida por este club, pues en aquel momento lo necesitaba y acabé siendo recompensado con tres goles. Fue algo muy especial", relató.

El atacante subrayó que se marcha "feliz" y "agradecido", y pidió a la afición que "siga apoyando, pues el grupo es muy bueno y puede conquistar grandes cosas".