EEUU.- Un grupo de demócratas ataca a una compañera de partido por "equiparar" a EEUU e Israel con Hamás y los talibán

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)



Un grupo de once representantes demócratas han criticado este jueves a su compañera de partido Ilhan Omar por "equiparar", han dicho a Estados Unidos e Israel con Hamás y los talibán, después de que la congresista por Minnesota recordara en Twitter las "atrocidades impensables cometidas" por estos actores.



"Comparar a Estados Unidos e Israel con Hamás y los talibán es tan ofensivo como equivocado", ha comenzado el comunicado firmado por este grupo de demócratas de la Cámara de Representantes, quienes acusan a Omar de "cubrir a los grupos terroristas" con estas "falsas equivalencias", cuenta la NBC.



"Ignorar las diferencias entre las democracias gobernadas por el Estado de derecho y las organizaciones despreciables que se dedican al terrorismo, en el mejor de los casos, desacredita el argumento pretendido y, en el peor, refleja un profundo prejuicio asentado", continúa el texto.



"Estados Unidos e Israel son imperfectos y, como todas las democracias, a veces merecen una crítica, pero las falsas equivalencias dan cobertura a los grupos terroristas. Instamos a la congresista Omar a aclarar sus palabras", se lee en el comunicado, cuyos autores forman parte de un grupo de demócratas judíos.



Después de conocerse el comunicado, Omar ha lamentado que no se hayan puesto en contacto con ella de manera directa y ha calificado de "vergonzoso" que los mismos compañeros que acuden a ella cuando necesitan su apoyo, ahora lancen un escrito "pidiendo 'aclaraciones' y no llamen" por teléfono.



"Los tropos islamófobos en esta declaración son ofensivos. El constante acoso y el silencio de los que firman esta carta es insoportable", ha escrito Omar en Twitter, en donde también ha aclarado que "citar un caso abierto contra Israel, Estados Unidos, Hamás y los talibán en el TPI no es una comparación"



"Pueden intentar socavar estas investigaciones o negar justicia a sus víctimas, pero la historia nos ha enseñado que la verdad no se puede ocultar o silenciar para siempre", remarca Omar, quien ha encontrado el apoyo de la representante demócrata Rashida Tlaib, quien dice sentirse "cansada" de que "demonicen" a su compañera.



"Su obsesión por vigilarla es enfermiza. Tiene el coraje de denunciar los abusos contra los Derechos Humanos sin importar quién sea el responsable. Eso es mejor que los colegas que miran hacia otro lado si les sirve para sus políticas", ha dicho.



Este lunes, la representante por Minnesota publicó en su cuenta de Twitter un vídeo en el que mantenía un diálogo con el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, en el que pedía "el mismo nivel de responsabilidad y justicia para todas las víctimas de crímenes de lesa humanidad".



"Hemos visto atrocidades impensables cometidas por Estados Unidos, Hamás, Israel, Afganistán y los talibán", escribió Omar, quien antes de recibir las críticas de sus propios compañeros de filas, obtuvo la de republicanos, grupos conservadores y algunos medios de comunicación.



En aquella grabación, tal y como ha explicado después, Omar preguntó a Blinken acerca de las investigaciones que está llevando a cabo el Tribunal Penal Internacional (TPI) y que implicarían a Estados Unidos e Israel en crímenes de lesa humanidad. Una acción que el expresidente Donald Trump respondió emitiendo sanciones contra los principales responsables del TPI.