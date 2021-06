EEUU.- El número de migrantes que llega a la frontera de Estados Unidos alcanzó su récord en mayo

01-12-2020 Frontera entre México y Estados Unidos POLITICA NORTEAMÉRICA INTERNACIONAL ESTADOS UNIDOS SANDY HUFFAKER



MADRID, 10 (EUROPA PRESS)



El número de migrantes que llegan a la frontera sur estadounidense, puerta de entrada al país para quienes quieren llegar desde México, ha batido récord este mayo, según el último informe de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos.



Las autoridades estadounidenses han indicado que llegaron a la frontera 180.034 migrantes, lo que supone el nivel más altos desde hace dos décadas, según el diario estadounidense 'The New York Post'.



Entre los migrantes el número de menores no acompañados es 10.765, que ha bajado un 23 por ciento, en comparación con 13.940 en abril, y después de que en marzo se alcanzasen más de 18.000.



Asimismo, el informe ha precisado que "la mayoría de los migrantes que intentan pasar la frontera suroeste siguen siendo adultos solteros", de los cuales 112.302 fueron expulsados en el mes de mayo.



Desde hace meses, Estados Unidos mira preocupado estas cifras que ha alcanzado niveles máximos y que el Gobierno de Joe Biden ha achacado a una tendencia estacional.



Asimismo, la vicepresidenta, Kamala Harris, ha abordado el asunto de la crisis migratoria con su reciente viaje a México y Guatemala, el cual ha calificado de "éxito" por los avances para promover el progreso de la región y actuar frente a la migración.