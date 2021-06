Donnarumma, el portero prodigio de Italia... en busca de empleo

Gianluigi Donnarumma. EFE/EPA/ELISABETTA BARACCHI/Archivo

Roma, 10 jun (EFE).- El portero Gianluigi Donnarumma, niño prodigio del fútbol italiano, está acostumbrado a la presión. La supo gestionar desde su debut a los 16 años con el Milan y deberá seguir haciéndolo en la Eurocopa, un torneo que encara en una situación insólita, pues está sin equipo tras no renovar su contrato con el conjunto milanista.

Los grandes clubes de Italia y de Europa siguen la situación de Donnarumma, cuyo contrato con el Milan expira el 30 de junio y que ha sido ya oficialmente despedido por la directiva "rossonera" para sustituirle con el francés Mike Maignan. Actualmente está "sin empleo", aunque no le faltan pretendientes.

Nacido en 1999, Donnarumma fue considerado desde su estreno como un heredero de Gianluigi Buffon, bandera del Juventus Turín, y disputa la Eurocopa como titular innegociable de la selección de Roberto Mancini, con un bagaje de 215 partidos en la Serie A con tan solo 22 años.

Ya batió una larga serie de récords de precocidad en Italia: fue el más joven en debutar con la selección (17 años y 189 días), el más joven titular con los "azzurri" (18 años y 31 días); fue además el más joven en alcanzar los cien y los 200 partidos en la Serie A (con 19 años y 49 días y con 21 años y 361 días, respectivamente).

El meta de Castellammare di Stabia (Campania, sur), representado por Mino Raiola, decidió no renovar su contrato con el Milan tras varios meses de negociaciones y el director del área deportiva milanista, Paolo Maldini, confirmó recientemente su salida.

Se encuentra libre, con muchos grandes clubes, como el París Saint Germain o el Juventus, siguiendo su evolución.

Eso sí, para incorporarle será necesario tirar de talonario. El meta ganaba siete millones de euros netos por año en el Milan y rechazó una propuesta de ocho millones llegadas desde la directiva "rossonera".

La situación de incertidumbre podría desestabilizar a "Gigio", pero los que están cerca de él en la concentración de Italia aseguran que le ven "sereno" y concentrado únicamente en la selección.

Y es que esta situación no es una novedad absoluta para Donnarumma, que también vivió momentos complicados en 2017, antes de lograr un acuerdo con el Milan para prolongar su experiencia "rossonera".

Eso sí, en ese caso se le vio tocado anímicamente. Apenas tenía 17 años y, mientras disputaba el Europeo sub-21, algunos aficionados italianos le contestaron duramente, al lanzar billetes falsos al campo para tildarle de "mercenario".

"Dollarumma", era el apodo polémico se le habían dado sus detractores en esos meses.

Finalmente Donnarumma llegó a un acuerdo con el Milan, que previó además la contratación de su hermano, Alfonso, con un sueldo de un millón de euros netos por temporada.

El guardameta deberá ahora dejar a un lado los rumores sobre su futuro para regalarse una Eurocopa como protagonista con Italia, que regresa a una gran vitrina internacional tras cinco años de espera y fracasar en la clasificación al Mundial de Rusia 2018.

Su torneo se abrirá en Roma con los tres partidos de la fase de grupos, contra Turquía, el 11 de junio (partido inaugural), Suiza (16) y Gales (20).

Italia, entrenada por Roberto Mancini, se relanzó tras la deslucida gestión de Gian Piero Ventura y sueña con coronarse con su segundo título en la Eurocopa, tras el de 1968.

Donnarumma, recién elegido como mejor portero de la temporada de la Serie A italiana, ganó un trofeo en su carrera: la Supercopa de 2016.

Andrea Montolivo