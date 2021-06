Denuncian venta de carnets falsos del partido de Leopoldo López a migrantes

En la imagen el exdiputado venezolano Sergio Vergara. EFE/ Raúl Martínez/Archivo

Caracas, 10 jun (EFE).- El exdiputado venezolano Sergio Vergara denunció este jueves que un grupo de personas que no identificó, y que se presentan como sus representantes, vende a migrantes carnets falsos de su partido, Voluntad Popular, que lidera Leopoldo López.

"Rechazo la estafa que se pretende realizar a personas en estado de necesidad, debido a la incertidumbre de la migración forzosa de la cual son sujetos, al pretender cobrarles por la emisión de constancias de militancia de Voluntad Popular", reza un comunicado de Vergara.

Explica que, en "los "últimos días", ha recibido varias denuncias sobre "las acciones inescrupulosas" de varias personas que se hicieron pasar por sus representantes.

Frente a ello, sostuvo que "no existe ninguna persona autorizada para actuar" en su nombre "y que las afirmaciones que hacen sobre la utilidad o eficiencia de los documentos que emiten son simples manipulaciones".

Sin embargo, no detalló a qué tipo de "utilidad o eficiencia" se han referido esas personas para vender las identificaciones falsas de Voluntad Popular.

Vergara condenó el uso de su nombre y firma "de manera indebida y sobre todo, para aprovecharse de la necesidad de los venezolanos".

"Solicito a quienes han sido víctimas de tales abusos contactarme a través de mis redes sociales para denunciar a las personas que incurren en estas practicas y exponerlas públicamente ante la ausencia de una autoridad judicial que pueda aplicarles todo el peso de la ley", añadió.

También mostró su solidaridad "con quienes sufren la angustia, incertidumbre y desesperación que produce tener que migrar en condiciones forzadas para alcanzar en otros territorios la seguridad personal y económica que no puede ofrecerles" Venezuela.

Finalmente, aclaró que se reserva "todas las acciones que pueda ejercer en contra de quienes cometen estos abusos" y dijo que "informará a las autoridades internacionales competentes sobre tales hechos".

Según la Organización de Naciones Unidas (ONU), cerca de cinco millones de venezolanos han tenido que abandonar su país en los últimos años en busca de un futuro mejor en el exterior.