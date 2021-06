Cultura.- En libertad Diego 'El Cigala' tras declarar por un delito de violencia de género al no existir riesgo de fuga

21-11-2017 Diego 'El Cigala', en una imagen de archivo CULTURA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 10 (EUROPA PRESS)



El juez de Violencia sobre la Mujer número 7 de Madrid ha acordado hoy la puesta en libertad de Diego Ramón Jiménez Salazar, conocido como Diego 'El Cigala', tras declarar por la presunta comisión de un delito de malos tratos continuados, del que no constaban denuncias previas, han informado fuentes jurídicas.



La libertad se acuerda al no apreciarse riesgo de fuga. La adopción de medidas cautelares, de haberlas, se están tramitando en el juzgado de Jerez, órgano competente al encontrarse en esta localidad gaditana el domicilio de la víctima y donde se tramita la causa. El juez de Madrid se ha inhibido de lo actuado a este órgano judicial.



El abogado de 'El Cigala' ha destacado a las puertas de esta sede judicial que su cliente ha sido puesto en libertad sin ninguna medida cautelar, ni personal ni patrimonial. "Entendemos que no existe indicio alguno que sustente esa denuncia", ha recalcado.



Según el letrado, el bailaor se encuentra "muy bien" y "con ganas de demostrar la verdad". "Está muy bien de ánimo porque se ha demostrado que no hay sustento que fundamente esta denuncia. No se ha demostrado ni su autoría ni hay reproche alguno a mi cliente", ha subrayado. El artista seguirá adelante con sus conciertos.



El bailaor fue detenido anoche en un hotel de la capital acusado de supuestos malos tratos continuados hacia su pareja. Antes de ser puesto a disposición judicial, se le trasladó esta mañana a la Comisaría de Moratalaz para la toma de huellas.



La detención se produjo después de la denuncia interpuesta por la tarde en Jerez de la Frontera por su pareja, en la que habla de malos tratos continuados en el tiempo, al menos los dos últimos años, tanto físicos como verbales y psicológicos, algunos muy recientes.



El cantaor de flamenco fue trasladado tras su detención a la comisaría de la Policía Nacional del distrito Centro, situado en la calle Leganitos, donde ha pasado la noche.