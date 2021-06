Cultura.- 300 años de pesadilla en tres películas: Así es La calle del terror, la espeluznante trilogía de Netflix

10-06-2021 La calle del terror CULTURA NETFLIX



MADRID, 10 (EUROPA PRESS)



Netflix ha lanzado el tráiler de La calle del terror, trilogía de películas dirigida por Leigh Janiak y basada en la saga literaria homónima escrita por R.L. Stine. La historia comienza en 1994, cuando un grupo de adolescentes descubre que los sucesos que aterrorizan su ciudad desde hace generaciones podrían estar conectados.



"Hubo un tiempo en que las cosas iban bien en Shadyside pero eso se ha acabado", se escucha en el adelanto. El lugar pasará a ser conocido como "la ciudad más sangrienta del país" cuando se convierte en el escenario de varios asesinatos.



"Estas matanzas ocurren en Shadyside una y otra vez", advierte uno de los protagonistas. Para acabar con el baño de sangre, los residentes tendrán que "volver a donde empezó todo" e investigar lo que ocurrió en la ciudad tres siglos atrás.



La primera película, que se desarrolla en 1994, se estrena el 2 de julio. La segunda entrega se trasladará a 1978 y se podrá ver a partir del 9 de julio. Será el 16 de julio cuando se cierre la trilogía con un desenlace ambientado en 1666.



https://www.youtube.com/watch?v=41O0CCTitSI&ab_channel=NetflixEspa%C3%B1a



Janiak ha sido la encargada de dirigir y escribir los guiones junto a Phil Graziadei, Zak Olkewicz y Kate Trefry. El reparto de la trilogía cuenta con Kiana Madeira, Olivia Scott Welch, Benjamin Flores Jr., Julia Rehwald, Fred Hechinger, Ashley Sukerman, Maya Hawke, Darrel Britt-Gibson, Jordana Spiro, Jordyn DiNatale, Sadie Sink, Emily Rudd, Ryan Simpkins, McCabe Slye, Ted Sutherland, Jordana Spiro, Gillian Jacobs, Olivia Scott Welch y Chiara Aurelia, entre otros actores.



"Como directora de La calle del terror, y sobre todo como amante del género, estoy emocionada por rendir homenaje a tres grandes épocas del cine de terror. Para 1994 mi inspiración por encima de todo es la película Scream, una referencia de la década de los 90 y en mi opinión una de las cintas más brillantes que se han hecho jamás. Para 1978 me basé en las películas que hicieron de esos años la época culmen del género: Viernes 13, Halloween, Pesadilla en Elm Street... Y para 1666 me inspiré en el maravilloso y podrido mundo de la película El nuevo mundo de Terence Malick", ha asegurado Janiak.



"Lo que une a La calle del terror con personas de todo el mundo es que todos tenemos los mismos miedos. No importa en qué país te encuentres, todo el mundo tiene miedo de la oscuridad, o de que alguien esté escondido dentro del armario, o de estar en un lugar nuevo y extraño en el que nunca antes habías estado", agregó Stine.