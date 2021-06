Cuatro españoles compiten en kumite en París por las últimas plazas olímpicas

La española Sandra Sánchez . EFE/ANTONIO BAT/Archivo

Madrid, 10 jun (EFE).- Cuatro karatecas españoles, tres mujeres y solo un hombre tras el reciente conflicto protagonizado por la selección masculina, disputarán a partir de este viernes en París el preolímpico mundial de kárate, última oportunidad de conseguir una plaza para los Juegos de Tokio.

Los tres primeros clasificados de cada categoría obtendrán el billete para participar en la edición en la que el kárate se estrenará y se despedirá como deporte olímpico, pues ya ha sido excluido de la edición de 2024.

El Estadio Pierre de Coubertin, como cabía esperar, es el escenario elegido para la competición.

Con Sandra Sánchez y Damián Quintero ya clasificados para Tokio en la modalidad de katas, España intentará asegurar alguna plaza en kumite (combate), un reto con muchos aspirantes: hay entre 59 y 74 participantes en cada peso.

La cántabra Carlota Fernández (-55 kilos), la ibicenca Cristina Ferrer (-61) y la malagueña María Torres (+71) ocupan los puestos 21, 17 y 15 en los respectivos ránkings olímpicos, pero si superan las rondas iniciales son competidoras seguras en los momentos decisivos y no hay que descartar su clasificación.

Matías Gómez (-67) será el único representante español en los pesos masculinos. También figuran como inscritos Rodrigo Ibáñez (-75) y Babacar Seck (+75), pero están sancionados por la Federación Española y no han presentado un recurso para intentar que la suspensión quedase sin efecto antes de París.

Ambos estaban entre el grupo de karatecas que en los campeonatos de Europa del pasado mayo en Polonia se negaron a disputar la medalla de bronce por equipos, en protesta por "las humillaciones, insultos y ataques" que aseguraron haber recibido por parte de los directivos de la Federación Española.

No presentarse a una competición implica la apertura de un expediente disciplinario y una suspensión, aunque Ibáñez y Seck podían haber presentado alegaciones para que la comisión disciplinaria federativa estudiase levantar cautelarmente la sanción y, de prosperar, haber competido en París. Ninguno de ellos lo hizo, confirmó a Efe la Federación.

Pocos días después de aquella polémica, el seleccionador masculino Ángel Arenas dimitió y fue nombrado para ese puesto el excampeón mundial Iván Leal, que estará en París. La seleccionadora femenina es Irene Colomar.

Al contrario que la Premier League y otras competiciones internacionales que se disputan solo por el sistema de eliminatorias, el preolímpico se desarrollará bajo un formato mixto.

Tras unas primeras rondas que se decidirán por K.O., los dos finalistas y los dos ganadores de la repesca (los karatecas que habrían sido medallistas de oro, plata y bronce en un torneo regular) competirán en una liguilla de todos contra todos. Los tres mejores se clasificarán para los Juegos.

El viernes se disputarán el kata femenino y las categorías femenina de -55 kilos y masculina de -67 en kumite; el sábado, el kata masculino y los pesos de -61 en mujeres y -75 en hombres; y el domingo los pesos superiores de +61 y +75.