Coronavirus.- El ministro de Salud de Reino Unido insiste en que no mintió a Johnson sobre la pandemia de COVID-19

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)



El ministro de Salud de Reino Unido, Matt Hancock, ha insistido este jueves en que no mintió al primer ministro, Boris Jonhnson, sobre la pandemia de COVID-19, después de que el exasesor del 'premier' Dominic Cummings así lo afirmara.



En concreto, Cummings denunció que Hancock mintió a sus colegas sobre cómo lidiar con la COVID-19 en las residencias de ancianos británicas. El exasesor de Johnson, muy crítico con el ministro, afirmó que Hancock "debería haber sido despedido por al menos 15 o 20 cosas", incluidas "mentiras" en "múltiples ocasiones", como en reuniones del gabinete y a la ciudadanía.



Asimismo, señaló que el ministro dijo en una reunión del gabinete que se sometería a las personas que fueran a ingresar en residencias de ancianos a pruebas diagnósticas de la COVID-19. "Descubrimos posteriormente que eso no había sucedido", indicó, subrayando que, ahora, "la retórica del Gobierno" es que se protegió a las residencias, algo que Cummings considera "una completa tontería".



En una intervención en la Cámara de los Comunes, el ministro británico se ha referido particularmente al asunto de las residencias y ha sostenido que el Gobierno estableció un protocolo que posibilitaba que los ancianos se someterían a pruebas diagnósticas cuando estas estuvieran "disponibles".



De forma paralela, ha reiterado que el Ejecutivo británico siguió "las recomendaciones clínicas" siempre, lo que incluye tres puntos "clave": que el sistema de salud británico no tenía capacidad para realizar test en aquel momento; el hecho de que realizar pruebas a asintomáticos podría arrojar falsos positivos; y que los test se realizaban cuatro días antes de regresar a las residencias, por lo que los pacientes podían regresar a las residencias y dar positivo después.



"Desde el principio supimos que las personas que viven en residencias estaban entre las más vulnerables e hicimos todo lo que pudimos para ayudarles", ha garantizado, antes de asegurar que las miles de muertes a causa de la COVID-19 en residencias "le pesan mucho y siempre lo harán", ha recogido Sky News.



Por otro lado, Hancock ha asegurado que sabía que Cummings quería que fuera despedido, pero ha indicado que siempre ha contado con el "completo apoyo" de Johnson, ha informado la BBC.