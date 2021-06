Colombia.- La Audiencia Nacional estudiará hoy la entrega a Colombia de "El Zarco", antiguo miembro del ELN

25-09-2020 Imagen de la fachada de la Audiencia Nacional (Madrid) POLITICA ÓSCAR CAÑAS - EUROPA PRESS



Se le acusa de asesinar a jóvenes a los que reclutaba para hacerlos pasar como bajas en combate



MADRID, 10 (EUROPA PRESS)



La Sección Tercera de lo Penal de la Audiencia Nacional celebrará este jueves una vista por la petición de extradición a Colombia de Luis Jhon Castro Ramírez, 'El Zarco', un desmovilizado del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y reclutador confeso de civiles inocentes a los que asesinaba "a sangre fría" y presentaba como bajas de combate. Fue detenido en Alicante el pasado mes de febrero.



Se le reclama por dos procedimientos diferentes, según señala la Fiscalía de la Audiencia Nacional en su escrito, en el que recuerda que Castro permanece en prisión provisional decretada por el juez desde su detención.



Este hombre tenía en vigor una orden internacional de detención para su extradición al tener pendiente una condena de 40 años de prisión en su país por homicidios en personas protegidas y concierto para delinquir agravado.



'El Zarco' es un desmovilizado del ELN al que se le imputan hechos como la captación y posterior entrega de 14 jóvenes a unidades militares en el Valle del Cauca y Tolima, que posteriormente fueron asesinados y presentados como bajas de combate.



Su reclamación internacional se remonta a 2007, cuando el prófugo participó en el asesinato de cuatro personas. También fue el responsable de la muerte de otras seis en el municipio de Coyaima, donde miembros del Ejército de Liberación Nacional las ejecutaron para hacerlas pasar por víctimas.



SE DAN LOS REQUISITOS PARA LA ENTREGA



Según la Fiscalía española, en su caso se cumplen los requisitos de legalidad, audiencia y doble incriminación que fija el convenio extradicional, ya que los hechos por los que se le reclama están castigados tanto en España como en Colombia a penas superiores a un año, y además no han prescrito.



Añade la Fiscalía que las razones por las que se reclama a 'El Zarco' no son de carácter político ni puede aventurarse que el detenido sufra persecución injusta por motivos religiosos, raciales o políticos en su país de origen, por lo que no hay razones que impidan su entrega, que se ha visto retrasada por motivo del covid-19.