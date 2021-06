CDC analizarán vínculo entre inflamación cardíaca y vacunas

(Bloomberg) -- Asesores de salud pública de EE.UU. se reunirán para discutir un posible vínculo entre las vacunas contra el covid-19 que utilizan tecnología de ARN mensajero y la inflamación del corazón después de que cientos de personas vacunadas experimentaron una afección llamada miocarditis.

El Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) se reunirá el 18 de junio para discutir un aumento en los casos reportados de la condición, particularmente entre adolescentes y adultos jóvenes. Las vacunas covid fabricadas por Moderna Inc. y los socios Pfizer Inc. y BioNTech SE utilizan tecnología de ARNm.

Desde abril, los CDC han visto un aumento en los informes de miocarditis junto con pericarditis, una inflamación de la membrana que rodea el corazón. Los casos, aunque raros, se han presentado principalmente en adolescentes varones y adultos jóvenes.

Los CDC ha identificado un total de 216 casos de inflamación cardíaca después de la primera dosis de una vacuna de ARNm y otros 573 casos después de la segunda. La mediana de edad de las personas con miocarditis o pericarditis después de la primera dosis fue de 30 años y de 24 entre los casos de la segunda dosis. Se identificaron 475 casos entre los menores de 30 años.

La mayoría de los pacientes han respondido bien al tratamiento y al descanso, según la agencia, y más de 8 de cada 10 han tenido un alivio total de sus síntomas. La agencia está examinando más los casos por edad.

Aproximadamente 130 millones de estadounidenses han recibido las dos dosis de una de las dos vacunas de ARNm autorizadas. Muchos adolescentes han recibido su primera dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech, que fue aprobada para adolescentes de 12 años o más el 10 de mayo.

“Todavía estamos aprendiendo sobre los casos de miocarditis y pericarditis”, dijo este jueves Tom Shimabukuro, experto en seguridad del Centro Nacional de Enfermedades Infecciosas Emergentes y Zoonóticas de los CDC, en una reunión del panel de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés). “A medida que recopilemos más información, comenzaremos a tener una mejor idea de las tasas posteriores a la vacunación y, con suerte, podremos obtener información más detallada por grupo de edad”.

Shimabukuro dijo que los datos de Estados Unidos son consistentes con los hallazgos de la población vacunada de Israel.

“Es difícil negar que hay algún evento que parece estar ocurriendo”, dijo Cody Meissner, jefe de la División de Enfermedades Infecciosas Pediátricas del Tufts Medical Center, en la reunión del comité asesor de la FDA.

Nota Original:CDC Advisers to Meet on Heart Inflammation Link to Covid Shots

More stories like this are available on bloomberg.com

©2021 Bloomberg L.P.