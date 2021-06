Bolivia.- Áñez se define "prisionera política" y acusa al Gobierno de "inventar" nuevos delitos para mantenerla presa

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)



Jeanine Áñez, quien se autoproclamó presidenta de Bolivia, ha asegurado este jueves sentirse "una prisionera política" y ha acusado al actual Gobierno de "inventar" nuevos delitos en su contra para mantenerla en la prisión de La Paz en la que se encuentra desde el pasado mes de marzo acusada de golpe de Estado.



"Soy una prisionera política de este Gobierno, me acusan de delitos que no he cometido", ha expresado a través de una carta publicada en sus redes sociales. Áñez ha acusado al Gobierno de orquestar un "grosero operativo" contra ella "como si fuera la peor delincuente".



"Como no hay sustento para sostener las acusaciones que se hacen, inventan nuevos tipos penales para mantenerme presa y yo me siento en total indefensión", dice Áñez, quien señala al actual ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, de ser el responsable de estas acciones "abusivas".



Esta semana, Áñez sufrió un problema de salud después de enfrentarse a un interrogatorio de siete horas por el caso, en calidad de testigo, de la compra con sobrecostes de material antidisturbios para reprimir las protestas surgidas de la crisis política iniciada a finales de 2019 después de no reconocer a Evo Morales como vencedor de los comicios de octubre.



Áñez esta presa de manera preventiva en una cárcel de La Paz desde el pasado mes de marzo, después de que fuera detenida en el marco de una investigación en su contra por varios delitos, entre ellos el de sedición, terrorismo y conspiración dentro del conocido como caso 'Golpe de Estado'