Biden a Johnson: Ambos nos casamos por encima de nuestras posibilidades

EFE/EPA/Hollie Adams / POOL

Plymouth (Reino Unido), 10 jun (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, bromeó este jueves durante su conversación con el primer ministro británico, Boris Johnson, sobre sus respectivas esposas, Jill Biden y Carrie Johnson, al señalar que ambos se casaron por encima de sus posibilidades.

Biden hizo estas declaraciones delante de la prensa en Carbis Bay (Cornualles, suroeste de Inglaterra) antes de reunirse con Johnson en su primer cara a cara desde que el estadounidense llegara a la Casa Blanca en enero.

Ambos se saludaron con el codo, en vez de darse la mano, debido a la pandemia.

Johnson dio a Biden la bienvenida a su país: "Creo que es su primer viaje al extranjero", recordó.

Por su parte, el mandatario estadounidense indicó, divertido, al primer ministro que estaba encantando de conocer a su esposa.

"Le he dicho al primer ministro que tenemos algo en común: ambos nos casamos por encima de nuestras posibilidades", apuntó Biden, a lo que Johnson respondió que no iba a mostrar su desacuerdo con el mandatario estadounidense sobre este u otros asuntos.

Johnson, de 56 años, se casó recientemente en secreto en la catedral católica de Westminster (Londres) con Carrie Symonds, nombre de soltera de su pareja, con 33 años.

Antes de comenzar la reunión, a puerta cerrada, ambos revisaron documentos y fotos de la firma de la Carta del Atlántico en 1941 por sus antecesores Winston Churchill y Franklin D. Roosevelt, que fue concebida a bordo de los buques HMS "Prince of Wales" y el estadounidense USS "Augusta".

Johnson recordó que Churchill apareció con uniforme de la Armada.

Precisamente este jueves, Biden y Johnson acordarán una nueva versión de ese documento, donde manifestarán sus objetivos comunes para el futuro.

El Reino Unido es la primera escala de la gira internacional de Biden, el primer viaje al extranjero de su mandato, que le llevará también a Bruselas y Ginebra.