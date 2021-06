AXA paga 300 millones de euros a los restaurantes franceses por los cierres por covid

EFE/EPA/SEBASTIEN NOGIER/Archivo

París, 10 jun (EFE).- AXA anunció este jueves que ha decidido dedicar una partida de 300 millones de euros para "una solución financiera amistosa" con los 15.000 restaurantes en Francia cubiertos por sus seguros y que estaban en conflicto con la empresa por la indemnización de los cierres impuestos por la covid.

En un comunicado, AXA explicó que propondrá a esos clientes con los que tenía un "contrato estándar" una extensión de garantía de pérdidas de explotación por cierre administrativo.

Una alusión directa a la obligación de suspender la actividad de los restaurantes impuesta por el Gobierno francés primero en marzo de 2020 durante el primer confinamiento que se prolongó hasta mayo y luego desde el 29 de octubre durante el segundo periodo de restricciones, que se ha prolongado hasta este miércoles.

En concreto, AXA cubrirá el equivalente del 15 % de la facturación en el periodo en que no han podido recibir público.

La aseguradora insistió en que sigue convencida de que sus contratos eran claros y "no cubren los cierres administrativos colectivos". Se ampara para decirlo en algunas decisiones judiciales.

Pese a todo, para acabar con la incertidumbre que generaban los diferentes procedimientos abiertos por toda Francia, considera que una solución amistosa permite a todas las partes mirar al futuro.

Los restauradores podrán acogerse a esta propuesta entre el 21 de junio y el 30 de septiembre.

Muchos de ellos creían que con los seguros que tenían contratados sus pérdidas de explotación estaban cubiertas, pero la mayor parte de las aseguradoras no han hecho esa interpretación y han alegado que un acontecimiento como la pandemia de coronavirus no estaba contemplado.