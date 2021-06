Argentina.- Roberto Villar gana el XXXI Premio Cuentos Ciudad de Coria con la obra 'Humedad variable en el Cabo de San Tadeo'

10-06-2021 Acto del fallo del XXXI Premio Cuentos Ciudad de Coria que ganó Roberto Villar con su obra Humedad variable en el Cabo de San Tadeo POLITICA AUTONOMÍAS DIPUTACIÓN DE CÁCERES



CORIA (CÁCERES), 10 (EUROPA PRESS)



El argentino afincado en Madrid Roberto Villar Blanco con su obra titulada 'Humedad variable en el Cabo de San Tadeo' ha sido el ganador del XXXI Premio Cuentos Ciudad de Coria, que convoca anualmente la Diputación de Cáceres. El fallo se dio a conocer ayer por la tarde en la ciudad cauriense en un acto que precede a la gala que tendrá lugar hoy en la capital cacereña y en la que se desvelará el resto de premiados en las diferentes categorías de novela corta, poesía, periodismo y microrrelatos.



El acto, que volvió a ser presencial tras celebrarse online en la edición de 2020 debido a la pandemia, tuvo lugar en el Ayuntamiento de Coria, y estuvo presidido por el presidente de la Diputación de Cáceres, Carlos Carlos, acompañado del diputado de Cultura, Fernando Grande, el alcalde de la localidad, José Manuel García Ballesteros y el presidente del jurado, Juan Ramón Santos, entre otros.



El presidente del jurado señaló que la obra ganadora es "un conjunto de relatos con una unidad no solo estilística sino también territorial, ya que todos tienen lugar en una geografía imaginaria, relatos escritos desde la ironía y con cierto escepticismo, con personajes y lugares con un punto de decadencia, donde hay lugar para la crítica y para lo insólito, un libro, por tanto, -concluyó- magnífico".



Roberto Villar Blanco, que ha firmado con el seudónimo de Carmen de Praga, es de origen argentino, pero con más de 30 años residiendo en España, en Madrid. Cuenta además con una larga experiencia creativa, ya que es guionista de programas televisivos y series, ha publicado seis novelas y un libro de relatos. Además, tal como ha destacado Juan Ramón Santos, "está muy ligado a Extremadura porque ha obtenido premios que se conceden en esta tierra, como el Carolina Coronado o el Encina de Plata de Novela Corta, entre otros".



La obra premiada ha sido seleccionada en esta ocasión entre un total de 466 cuentos procedentes de muy distintos puntos de España y de 24 países como Argentina, Chile, Canadá, El Salvador, Estados Unidos, Irlanda, Israel, Marruecos o Méjico.



La obra ganadora obtiene un premio de 3.000 euros y su publicación. El jurado ha estado compuesto por Juan Ramón Santos, como presidente, Pilar Galán Rodríguez, Pablo Durán Palop y María del Carmen Sánchez Gil y el acto estuvo amenizado por el dúo formado por la soprano Carmen Solís, y el músico de cuerda pulsada Jacinto Sánchez.



En su intervención, el presidente de la Diputación, al igual que el alcalde de Coria, tuvo un recuerdo para la que fuera presidenta de la Diputación, hasta su fallecimiento a finales de 2020, Charo Cordero. "Esta es una edición un tanto especial porque por fin vamos pudiendo abrir las puertas, y también porque añoramos a una compañera que estaba en la última edición que pudimos celebrar, por eso quiero un recuerdo especial para mi amiga y compañera que impulsó de manera firme la cultura, un legado que yo intentaré seguir", dijo Carlos Carlos.



"En condiciones normales -continuó- diríamos que Coria ya huele a toro, hoy no podemos decirlo, pero sí huele a literatura y sí huele a cultura, porque la Diputación no es solo infraestructura, es literatura, es deporte, es inclusión, es igualdad, es medio ambiente...".



El presidente hizo alusión a la situación económica que ha provocado la pandemia que "ha puesto las cosas más difíciles" pero "también ha hecho que hagamos un esfuerzo mayor para mantener el ritmo de inversión y así seguiremos llegando a todos los rincones de la provincia", apuntó, al tiempo que recordó las palabras de Rafael Sánchez Ferlosio, "que una vez más se adelantó diciendo que no hay que tener miedo: el mundo es fuerte y siempre vuelve a la normalidad y así está siendo, lo vamos a conseguir".



Como viene siendo habitual, este acto en Coria antecede a la gala literaria que se celebrará este jueves en el auditorio del complejo cultural San Francisco de Cáceres, en la que se conocerán los ganadores de los otros premios convocados por la Diputación: el XLVI Premio Cáceres de Novela Corta, el XLI Premio Dionisio Acedo de Periodismo, el XXIV Premio Flor de Jara de Poesía y el XVII Premio de Microrrelatos El Brocense. Será en una gala presentada por el humorista Luis Piedrahita y amenizada por el grupo de música Swing Ton Ni Song.