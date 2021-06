Arce felicita a Castillo y a Perú y dice que la "Patria Grande" suma fuerzas

En la imagen el presidente boliviano Luis Arce. EFE/Martin Alipaz/Archivo

La Paz, 10 jun (EFE).- El gobernante de Bolivia, Luis Arce, felicitó este jueves al candidato presidencial peruano Pedro Castillo, quien con el 100 % de las actas procesadas lidera los comicios, y dijo que la "patria grande suma fuerzas".

"#Bolivia se une a la celebración del pueblo peruano y felicita al hermano @PedroCastilloTe, Presidente electo del #Perú, país con el que compartimos historia y cultura", escribió Luis Arce en su cuenta de Twitter.

El presidente de Bolivia destacó que con Castillo "la #PatriaGrande suma fuerzas para continuar la lucha por un mañana con justicia e igualdad para los pueblos", mensaje que acompañó con un video de Castillo celebrando en un balcón mientras abajo seguidores ondean una bandera multicolor Whipala, que representa a los pueblos indígenas de la región andina.

Según el último reporte con el 100 % de las actas electorales procesadas y el 99,295 % contabilizadas, Pedro Castillo es el candidato con más votos de la segunda vuelta presidencial que se celebró el pasado domingo en Perú, con al menos 8.803.629 sufragios.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de Perú, la única autoridad que puede declarar al ganador de los comicios, debe esperar aún a que finalice el conteo de los votos y que se resuelvan los pedidos de Keiko Fujimori para que se anulen 802 actas (unos 200.000 sufragios) en zonas donde Castillo es el más votado.

El expresidente boliviano Evo Morales también le auguró buenos deseos a Castillo y le sugirió "no confiar en la OEA ni en Luis Almagro. Todas las instituciones y la comunidad internacional deben respetar el resultado de la voluntad soberana del pueblo peruano".

En otro mensaje en Twitter, Morales dijo que el Premio Nobel de Literatura "Mario Vargas Llosa es el gran perdedor de la elección que definió la presidencia para el hermano @PedroCastilloTe".

"Perdió ante (Alberto) Fujimori padre en 1990 y pierde con (Keiko) Fujimori hija en 2021. Escribe mucho a favor del neoliberalismo pero no sabe leer la realidad de nuestros pueblos", escribió el exmandatario boliviano.

El primero en felicitar a Castillo fue el gobernante argentino, Alberto Fernández, quien lo llamó "presidente electo", antes de que se confirmara que el candidato peruano lidera el 100 % de las actas procesadas.

"Hoy me comuniqué con @PedroCastilloTe, presidente electo de Perú. Le expresé mi deseo de que unamos esfuerzos en favor de América Latina. Somos naciones profundamente hermanadas. Celebro que el querido pueblo peruano enfrente el futuro en democracia y con solidez institucional", escribió Fernández en Twitter.