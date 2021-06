Arancha Rivera arremete en contra de su primo, Antonio Canales

19-02-2021 JOSÉ ANTONIO CANALES EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD TELECINCO.ES



MADRID, 10 (CHANCE)



De la herencia de Paquirri nos hemos ido estas últimas semanas a la de Riverita, y lo cierto es que no sabemos cuál ha sido más problemática porque las dos han originado una polémica que nos ha dejado muy sorprendido. En este caso, Canales, colaborador de 'Sálvame Diario', está muy indignado porque su prima Arancha está hablando con compañeros informando de algunos supuestos tejemanejes de él con la herencia de su tío.



"La verdad es que estoy súper indignada de escuchar ese audio, yo en ningún momento he insultado para nada ni he estado en un programa de televisión. Esto lo está viendo toda España y yo no tengo ninguna necesidad de escuchar lo que acabo de escuchar" decía Arancha en su llamada al programa.



Su prima se ha mostrado muy molesta al escuchar de boca de su primo 'demonio': "Eso es cosa de los dos y estoy llamando porque estoy súper indignada porque yo no me esperaba esto. A la hora de la verdad tenía que haber estado un poco más, pero eso es cosa de él, era como su segundo padre. Siempre que le hacía falta ahí estaba su segundo padre".



Muy enfadada ha confesado en tono irónico que ya había quedado claro que el heredero universal era Canales: "Yo lo único que digo es que diga más verdades y dejamos hablar del testamento, porque ya sabemos que el heredero universal eres tú y también hay cuatro personas más" y ha dejado entrever que se cometieron irregularidades en el testamento de Riverita: "Mi padre de siempre ha estado en el testamento, pero no se sabe lo que ha podido pasar, a veces la vida es muy injusta. Él sabrá lo que ha podido pasar, era el hermano de mi padre y estaba en el testamento".



Minutos más tarde de entrar por teléfono en 'Sálvame', Arancha se ha enfadado más y le ha dirigido a su primo unas palabras bastante fuertes: "Me habrá llamado demonio porque como me he portado tan mal con su segundo padre, como él dice" y ha sentenciado: "Yo en ningún momento te he insultado a ti ¿vale? Lo que tenías que haber hecho es pedirme perdón".